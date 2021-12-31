Noel Baba Kadıköy’de sokak hayvanları için daldı

Kadıköy'de 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili'nde dalış yaptı. Noel Baba kılığına girerek suya giren bir dalgıcın su altında 'Sokak hayvanları sahipsiz değil' diye pankart açması dikkat çekti.

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Kadıköy’de Derinlere Saygı Topluluğu üyesi dalgıçlar sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için Caddebostan Sahili’nde dalış gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi Noel Baba kılığına girerek suya giren dalgıçlardan Saruhan Singen ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Saruhan Singen, “Derinlere saygı dalışı elemanı ve bir Atatürk’ün neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var. Onu şimdi çıkarmıyoruz. Hastalıkları hepsini kovuyoruz. Bu sene 2022 senesi için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. En büyük amacımız da hayvanların güzelliklere kavuşması, barınaklara kavuşması için daldık” dedi.

“ONLARA SAHİP ÇIKALIM”

Derinlere Saygı Topluluğu üyesi, Metin Karadağ ise “8 senedir toplumu uyandıracak etkinlikler yapmak için varız. Yeni yıl dalışımızı yaptık ve gündemde olan tek şey sokak canlarımızın yaşam hakkı için dalış yaptık. Denizin içi ve dışı dünya, bizim diğer canlılar ile paylaştığımız yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlar da bizim misafirlerimiz, onlara sahip çıkalım” diye konuştu. (İHA)



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