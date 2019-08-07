Nohutun faydaları nelerdir? Nohutun yararları…

Nohut, diyabeti önleyen ve kilo kaybına yardımcı olan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır. Nohutun şaşırtıcı yararları arasında, sindirimi iyileştirme, kalp hastalıklarını önleme, kan basıncı seviyelerini dengeleme gibi özellikler yer alır. Şimdi, nohutun sağlık yararlarına daha yakından bakalım... Nohutun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Nohut, Akdeniz diyeti ve Orta Doğu yemeklerinde yaygın olarak olarak yer alır. 8000 yıl önce ilk kez Anadolu topraklarında yetiştirilen nohut zengin protein, karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Nohutun, insan sağlığına birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Nohutun faydalarından bazılarını derlediğimiz haberimize göz gezdirirseniz merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz… İşte nohutun faydaları…

NOHUTUN FAYDALARI

Nohutun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Diyabetin önlenmesi

Nohutta sindirimi optimize ederek kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünür lif vardır. Normal seviyelerde insülin ve kan şekeri sağlayarak diyabet gelişimini önleyebilir ve insanların durumu yönetmesine yardımcı olabilir.

Güçlü kemikler

Nohutun, demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko yönünden zengin olması kemik sağlığı için son derece önemlidir. Bu minerallerin çoğu kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve osteoporoz gibi yaşa bağlı koşulları önlemek için gereklidir.

Kanser

Mineral selenyum meyve ve sebzelerin çoğunda bulunmamakla birlikte, nohutlarda bulunur. Karaciğer enzimlerinin düzgün çalışmasına ve vücutta kansere neden olan bazı bileşiklerin detoksifikasyonuna yardımcı olur. Ek olarak, selenyum iltihabı önler ve tümör büyüme oranlarını azaltır. Nohut ayrıca DNA sentezi ve onarımında rol oynayan folat içerir, böylece DNA’da kanser hücrelerinin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Nohutta bulunan fitokimyasallar olan saponinler, kanser hücrelerinin vücutta çoğalarak yayılmasını önler. Nohut ve diğer baklagillerden, tam tahıllardan, meyvelerden ve sebzelerden yüksek lif alımı, kolorektal kanser riskini azaltır.

Hamileler için oldukça önemli

Folat, özellikle kadınlar için birçok farklı sebepten dolayı önemli bir B vitaminidir. Düşük folat seviyeleri, nöral tüp defektleri ve çocukların doğumundaki diğer komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Hamilelikte beslenmeye folat bakımından zengin nohutun eklenmesi, bebeğin sağlıklı doğumunu sağlamak için lezzetli bir yoldur.

Kalp sağlığı

Nohuttaki yüksek lif, potasyum, C vitamini ve B-6 vitamini içeriği kalp sağlığını destekler. Nohut, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye yardımcı olan önemli miktarlarda lif içerir ve böylece kalp hastalığı riskini azaltır. Bir çalışmada, günde 4.069 miligram potasyum tüketenler, iskemik kalp hastalıklarından; daha az potasyum tüketenlere (günde yaklaşık 1.000 mg) kıyasla % 49 daha düşük ölüm riski taşıyorlardı.

İltihapla savaşır

Nohuttaki kolin, vücudun kronik iltihapla savaşma yeteneğinde hayati bir rol oynayan bir makro besindir. Aynı zamanda uyku döngüsünü düzenler, kaslardaki hareket aralığını arttırır, ayrıca öğrenmeyi ve hafızayı artırır.

Saç dökülmesine karşı etkili

Yüksek protein ve demir içeriği nedeniyle nohut saç dökülmesi yaşayanlar için harika bir doğal takviye görevi görebilir. Nohut ayrıca A, B ve E vitaminleri kaynağı olup, hepsi kafa derisi sağlığını iyileştiren ve kan dolaşımını artıran omega 6 yağ asitleri açısından oldukça zengindir.

Göz sağlığını artırır

Nohut, daha iyi bir görüşe yardımcı olan A, C ve E vitaminleri gibi iyi bir çinko ve vitamin kaynağıdır. Düzenli olarak nohut alımı görme yeteneğinizi artırabilir.

Cilt bakımı

Nohuttaki manganezin varlığı cilt sağlığını arttırır, kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumunu önler. Temel olarak, manganez, serbest radikallerin zararlı etkilerini tersine çevirerek kırışıklıkları önler.