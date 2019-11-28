Normal doğum nedir? Doğum şekilleri nelerdir?

Doğum şekli şüphesiz anne adayının hayatının en eşsiz deneyimlerden biridir. Anne adayları doğumun normal ya da sezaryen olmasını tercih edebilir. Peki, normal doğum nedir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Düşük riskli gebeliği olan birçok kadın, ilaçların anne veya bebek için doğurabileceği olası risklerden kaçınmak için normal doğum yapmaya karar verir. Peki, normal doğum nedir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

NORMAL DOĞUM NEDİR? DOĞUM ŞEKİLLERİ

– Doğal doğum

– Sezaryen doğum

– Epidural doğum

– Suda doğum

Bilimsel olarak; vajinal yoldan annenin kendiliğinden oluşan ağrılarıyla bebeğin doğması olarak tanımlanır.

En geniş tanımında normal doğum, genellikle 37-42. haftalar arasında kendiliğinden başlayan bir doğum eylemini içerir. Doğum sürecine müdahale etmek için geçerli bir tıbbi neden olmadığı sürece, düşük riskli hamileliği olan tüm kadınların normal doğum yapmaları teşvik edilir.

NORMAL DOĞUMUN ANNE İÇİN FAYDALARI

Normal doğumunun anne için faydaları şunlardır:

– Normal doğumda kullanılan birçok teknik invaziv değildir. Bu nedenle enfeksiyon, kanama gibi olası yan etkiler ve risk en az düzeydedir.

– Normal vajinal doğum yapan annelerin doğum sonrasındaki ağrı şikayeti, sezaryen ile doğum yapan annelerden çok daha azdır.

– Normal doğum yapan anneler, hastaneden daha erken taburcu olurlar.

NORMAL DOĞUMUN BEBEK İÇİN FAYDALARI

Normal doğumun bebek için faydaları şunlardır:

Normal doğum sırasında doğum kanalına giren bebek bakteriler ile ilk tanışmasını yaşar. Bu durumun bebeğin bağışıklık sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.

Normal doğum sonrasında anne ile bebek daha hızlı buluşurlar, bu da ilk bağlanma için önemlidir.

Anneden daha hızlı süt geldiği için normal doğumlu bebekler daha hızlı beslenebilirler.