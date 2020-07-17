Normalleşme sonrası Kuzey Kıbrıs’da yaz sezonunu başldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, pandemi sonrası dönemin en güvenli tatil rotaları arasında gösteriliyor. KKTC’deki Elexus Hotel de 1,3 kilometrelik sahiliyle; Dünya Sağlık Örgütü, KKTC Sağlık Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda plaj ve restoranlar başta olmak üzere tüm birimlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenledi, hijyen önlemlerini aldı ve yeni tatil sezonuna hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, corona virüsü pandemisi sürecinde Akdeniz'in, belki de dünyanın en güvenilir tatil destinasyonlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Girne'de doğa ile iç içe, denize sıfır konumuyla ayrıcalıklı tatil destinasyonu olan Elexus Hotel de yurt dışı havayolu seferlerinin başlamasıyla birlikte Temmuz ayı itibariyle yaz sezonunu açtı. Elexus Hotel'in 277 bin metre karelik geniş bir alana konumlanması, 1.3 km uzunluğundaki sahil şeridi, kendine ait özel koyda bulunan 2 farklı konsepteki plajı ve üzerinde 22 adet pavilion'un bulunduğu 3250 metrekare büyüklüğündeki iskelesi ayrıca 5 havuzu ve yaklaşık 7000 m2 büyüklüğünde ki güneşlenme platformları ile misafir yoğunluğunun corona virüsü tedbirlerinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına göre kolayca düzenlemesine imkân veriyor.

ÜCRETSİZ TEST

Sosyal mesafe kurallarına fiziki avantajlarından dolayı rahatlıkla uygulamaya geçiren Elexus Hotel; seyahat öncesinde yapılması zorunlu olan corona virüsü teşhisinde kullanılan PCR testini bedelsiz bir şekilde anlaşmalı olduğu hastanelerde misafirlerine yapılmasını sağlıyor.

DÜZENLİ FİLTRE DEĞİŞİMİ



Alınan sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında sosyal mesafe standartlarını korumak için belirlenen kapasiten fazla misafir kabul edilmeyecek. Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri her konaklama sonrası değişecek. Alışverişler ise temassız ödemeyle gerçekleşecek.