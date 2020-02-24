Sıklıkla yaz aylarında görülür. Çocuklarda ve erişkinlerde ishal ve kusma ile seyreden salgın hastalıklara neden olan norovirüs enfeksiyonu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Norovirüs enfeksiyonu nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Hasta kişilerin dışkı ve kusmukları ile etrafa saçılan virüsler, kirlenmiş yüzeylerle temas ve sonra yıkanmamış ellerin ağıza sürülmesi, kontamine yiyecek veya su tüketimi gibi nedenlerle bulaşan norovirüs enfeksiyonu nedir? Belirtileri ve tedavisi…

NOROVİRÜS ENFEKSİYONU NEDİR?

Norovirüs enfeksiyonu ani şiddetli kusmaya ve ishale neden olan mide bağırsak sisteminin bakteri, virüs veya parazitlerle oluşan enfeksiyonudur. Virüs oldukça bulaşıcıdır ve hasta kişilerin dışkı ve kusmukları ile etrafa saçılan virüsler, kirlenmiş yüzeylerle temas eden sağlıklı bireylere kolaylıkla bulaşabilir. Bulaşma dışkının iyi temizlenmemiş ellerle ağız yolundan olur. Bu kişiden kişiye temas ile veya kirli su ve gıda alımıyla olabilir. Virüs dondurulmaya karşı dayanıklıdır; bu özelliği dondurulmuş gıda tüketenlerde hastalık oluşturmasına neden olur.

İshal, mide ağrısı ve kusma genellikle maruziyetten 12 ila 48 saat sonra başlar. Norovirüs semptomları genellikle bir ila üç gün sürer ve çoğu insan tedavi olmadan tamamen iyileşir.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ

Norovirüs enfeksiyonunda en yaygın belirtiler şunlardır:

– İshal

– Kusma

– Mide bulantısı

– Karın ağrısı

Norovirüs mide veya bağırsak iltihabına neden olur. Buna akut gastroenterit denir.

Bir kişi genellikle norovirüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra semptomlar geliştirir. Norovirüs hastalığı olan çoğu insan 1-3 gün içinde iyileşir.

Norovirüs enfeksiyonuna maruz kaldıysanız, kendinizi aşırı derecede hasta hissedebilir, gün içerisinde birçok kez kusabilir veya ishal olabilirsiniz. Bu, özellikle küçük çocuklarda, yaşlılarda ve diğer hastalıkları olan kişilerde dehidrasyona yol açabilir.

Dehidrasyon belirtileri şunları içerir:

– İdrara çıkma azalması

– Ağız ve boğaz kuruluğu

– Ayakta dururken baş dönmesi

NOROVİRÜS TEDAVİSİ

Norovirüs enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur ve iyileşme genellikle bağışıklık sisteminizin ne kadar sağlıklı olduğuna bağlıdır. Çoğu insanda hastalık genellikle birkaç gün içinde düzelir. Sıvı kaybını önlemek önemlidir. Oral rehidrasyon çözeltileri kullanılabilir. Spor içecekleri ve kafein veya alkolsüz diğer içecekler hafif dehidrasyona yardımcı olabilir. Ancak, bu içecekler önemli besinlerin ve minerallerin yerini alamaz. Reçetesiz satılan oral rehidrasyon sıvıları, hafif dehidrasyon için en faydalı olanlardır. Anne sütü ile beslenen bebekler bu enfeksiyonun tedavisinde avantajlı durumdadır. Emziren anneler ishal olan dönemlerde bebeklerini daha fazla emzirerek ishalle oluşacak sıvı kaybının oluşumunu önler. Dehidrasyonu önlemek için yeterince sıvı alamıyorsanız damardan sıvı takviyesi için hastaneye yatmanız gerekebilir.

Antibiyotik ilaçlar norovirüs enfeksiyonunda yardımcı olmaz çünkü antibiyotikler virüslerle değil bakterilerle savaşırlar.

NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

Virüs sabunla etkisiz hale geldiğinden el yıkamak en önemli koruyucu uygulamadır, alkol bazlı el temizleyicileri norovirüslere karşı çok etkili değildir. Özellikle bebek bezi değişimi, tuvalet kullanımı sonrası, yemekten veya yemek hazırlanmasından önce el temizliğine dikkat edilmelidir.

Oyuncakların ve çocukların bulunduğu ortamların temizliği de çok büyük önem arz etmektedir.