Norveç’te ipe dolanan balinayı kurtarma operasyonu

Norveç'te ipe dolanan bir balina, sahil güvenlik ekibinin uzun uğraşları sonucu özgürlüğüne kavuştu.

Sozcu.com.tr

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Norveç’te Barents Denizi açıklarında ipe ve şamandıraya dolanarak mahsur kalan balinanın yardımına sahil güvenlik ekibi koştu.

Ekip, yorgun düşen ve neredeyse hareketsiz olan balinayı kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Balinanın kuyruk kısmına dolanan ipler ve şamandıra kesildi. Yaklaşık 15 dakika süren operasyonla balina, özgürlüğüne kavuştu.

Sahil güvenlik ekibinden Raymond Isehaug, “Balinanın bitkin olduğunu görebiliyorduk, tamamen hareketsizdi. Strese sokmamak için çok yavaş yaklaştık. Korkuyordu ve agresif davranıyordu” dedi.

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