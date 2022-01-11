Nubai dağ keçilerinin nesli tehlike altında

Nubia dağ keçisi, kuzey ve kuzeydoğu Afrika ile Orta Doğu'nun dağlık bölgelerinde bulunan, çölde yaşayan bir keçi türü.

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Filistin'de Batı Şeria bölgesinde Bethlehem kırsalının dağlık bölgeleri de Nubia dağ keçisinin yaşadığı başlıca bölgelerden.

Tarihsel olarak Alp dağ keçisinin bir alt türü olarak kabul edilen bu keçiler, bilim insanları tarafından şimdi ayrı bir tür olarak kabul ediliyor.

Vahşi popülasyonun bin 200 kadar olduğu tahmin edilen bu özel tür keçilerin nesli tehlike altında.