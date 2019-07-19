Nurdoğan Rigel’in öğrencileri: “Bu olay sadece düşük not meselesi değil!”

9 Temmuz salı günü DHA'dan geçen haber, Türkiye'nin en önemli iletişim bilimcilerinden biri olan Nurdoğan Rigel'i gündeme taşımıştı. İddiaya göre Nurdoğan Rigel, görevini kötüye kullanmış, mahkeme de bilirkişi raporu doğrultusunda 5 ay hapis cezası vermiş ve ceza 5 yıl süreyle ertelenmişti. Haberin yayınlanmasının ardından Nurdoğan Rigel'e kefil olduğunu söyleyen öğrencileri, #NurdoğanRigelSuçluDeğildir etiketini Twitter'da dünya gündemine taşıdı. Sonra da mezun oldukları fakültenin önünde basın açıklaması yaptılar.

“BU OLAY SADECE DÜŞÜK NOT MESELESİ DEĞİL”

Öğrencilere göre; Nurdoğan Rigel olayı sadece “düşük not” meselesi değildi. Olayın arka planında başka şeyler olduğunu söyleyen öğrenciler, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Yaptıkları basın açıklamasında yetkililere seslenen öğrenciler, “Hocamız Nurdoğan Rigel'e yapılan bu yanlışın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni daha fazla yıpratmasına izin vermeyin,” ifadesini kullandı. Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümünde Nurdoğan Rigel olayına dikkat çekiyoruz.

Editör: Yaşar ÖZER

Kurgu: Korhan TOPÇUOĞLU

Kamera: Kubilay ALTUĞ