Nusret’e İngiltere’de tepki: Aynı eti 8 kat pahalıya satıyor!

Nusret'in Londra'da açtığı restoranın fiyatları gündemden düşmezken, aynı etleri 7 kat düşük fiyata sunan restoranlar da ses yükseltti.

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ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranıyla konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay bir müşteri, Londra’daki Park Tower otelde açılan restoranda yediği hesabı paylaşmış, yaklaşık 22 bin TL ödenen yemek büyük eleştiri almıştı.

Nusret yine dudak uçuklatan fiyat listesiyle gündeme geldi. Nusret'in 850 sterline (11 bin 143 TL) satışa sunduğu 24 ayar altın biftek eleştirilerin hedefindeydi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Sunderland kentinde aynı bifteğin yapıldığı ve fiyatının 7 kat ucuz olduğunu duyurdu.

‘HARCADIKLARI PARA İLE ÖVÜNMESİNLER’

Uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiği biliniyor. Ancak özellikle İngiltere’de Nusret’in menü fiyatları hala en çok tartışılan konulardan biri. Sunderland’de kasaplık yapan John Stirk de aynı bifteği sattığını ancak fiyatının sadece 100 sterlin olduğunu duyurdu. Stirk, ‘Binlerce liralık faturaları sosyal medyada paylaşmak kabalıktır. Ayda bir akşam yemeği fiyatından daha az kazanan insanlar tanıyorum. İnsanların restoranlarıma gelip iyi bir yemek yemelerini istiyorum. Yemekten zevk almalarını ve bu konuda övünmelerini istiyorum. Harcadıkları paralar ile övünmelerini değil” dedi.

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.

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