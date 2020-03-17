Nusret’ten gaz maskeli mesaj

İşletmeci Nusret Gökçe, dünya çapında etkili olan Corona virüsü salgını ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nusret yüzünde gaz maskesi takılı bir şekilde yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı.

‘Tuz serpme’ (saltbae) hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe, gaz maskesi ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Önemli günlerde yaptığı kampanyalar ile dikkat çeken Nusret, bu defa dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

“Bu toplumun bir parçası olarak tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın farkındayım. Dünya zor bir dönemden geçiyor ve toplumun üyeleri olarak Bizler bu dönemde bağlantıda kalmak ve güçlü kalmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha da güçlü olacağız. Savaşçı olarak doğduk, savaşçı olarak kaldık ve sonuna kadar savaşacağız. Toplum her zaman olduğu gibi hüküm sürecek!”