O avukat, Amber Heard ve Johnny Depp davasından 15 bin dolar kazandı

Hollywood'un en çok konuşulan davalarından biri haline gelen Amber Heard ve Johnny Depp davası sonlansa da etkisi devam ediyor. Çiftin mahkemesine gözlemci olarak katılan bir avukatın dava ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı defter internet üzerinden 15 bin dolara satıldı.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ve Johnny Depp 15 ay evli kaldıktan sonra boşanmış, ardından da Heard’ün fiziksel ve cinsel şiddet gördüğüne dair iddiaları yüzünden yeniden mahkemelik olmuştu.

İkili haftalar süren ve canlı olarak yayınlanan dava ile uzun bir süre gündemden düşmedi. Şimdi de bu davanın hatıraları dikkat çekiyor. Depp-Heard karalama davasından kalan kullanılmış bileklikler ve çok gizli jüri gözlemleriyle dolu bir defter eBay’de binlerce dolara satılıyor.

Louisville, Kentucky’de bir savunma avukatı olan Larry Forman, çeşitli günlerde Heard ve Depp’in davasına katılarak orada bulunduğu süre boyunca gördüğü hemen hemen her şeyi yazdı. Davaya profesyonel olarak dahil olmayan Forman, jüri üyelerinin yüz ifadelerini, tanıklara tepkilerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini detaylandıran 60 sayfalık notlar tuttu.

KAZANDIĞI PARAYI BAĞIŞLADI

Daha sonra bunu e-ticaret web sitesi eBay’de listeledi ve sonunda 14.969 dolara satıldı.

İlk olarak 1 Haziran’da 99 sentlik bir başlangıç teklifiyle listelenen defter, 8 Haziran’da 15 bin dolara satılmadan önce 100’den fazla teklif aldı.

Forman, dünya çapında milyonlarca insan tarafından konuşulan davaya aşık olduktan sonra mayıs ayı başlarında gitmeye karar verdiğini söyledi. Duruşma çevrimiçi canlı olarak yayınlanmasına rağmen, jüri hiçbir zaman kamerada gösterilmedi, bu nedenle Forman, oradayken her hareketlerini belgelemenin önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

MAHKEMEYE GİRMEK İÇİN KULLANILAN BİLEKLİK DE SATIYOR

Satıştan kazandığı parayı, Los Angeles’taki Çocuk Hastanesi’ne (CHLA) bağışlamayı planlayan Forman, şimdi mahkemeye erişimini sağlayan kullanılmış bilekliklerini de satıyor. Son gün mahkemeye girmek için kullandığı bileklik 5 bin dolara kadar teklif geldi.

Heard daha önce Depp’ten boşanmasından kazandığı 7 milyon doları hastane de dahil olmak üzere iki hayır kurumuna bağışlayacağını açıklamış, ancak davada CHLA’ya sadece 250 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı.

Forman bilekliklerin açıklamasına şunları ekledi: “Birileri hayırseverlikleri konusunda başarısız olmuş, yalan söylemiş ve dünyayı yanıltmış olsa da, biz mahkeme salonunda canlı olarak rapor tutan birkaç seçkin kişi, CHLA’ya fayda sağlamak için bu açık artırmayı düzenliyoruz.”

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ

31 Mayıs’ta jüri, Depp’in lehine karar verdi ve eski eşi tarafından karalandığını ve kendisine 15 milyon dolar cezai ve tazmin edici tazminat ödenmesine karar verdi.

Forman, jüriyi dikkatlice inceledikten sonra Depp’in davayı kazanacağından emin olduğunu belirtiyor.

Forman’ın not defterinden sayfaların görüntüsü TikTok’ta da paylaşıldı ve sosyal medyada hızla birkaç saat içinde 686 binden fazla görüntüleme kazandı.

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