Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

O bayrak inecek o asker gidecek

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in talimatıyla TSK’nın üstün başarısıyla sonlandırılan ‘Kardak krizi’ 25 yıl geçse de yakın tarihe damga vurdu. İşte an ve an adayı kurtarma operasyonu.

Emin ÖZGÖNÜL
Güncellenme: 11:54, 03/01/2021
Haberler Yaşam
O bayrak inecek o asker gidecek

SÖZCÜ HaftaSonu, 25 yıl önce yakın tarihimize damga vuran ‘Kardak Krizi'ndeki yaşananları ele aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün başarısıyla işgalden kurtardığımız Kardak'ta yaşananların verdiği onurlu ve gururlu mücadele hafızalarımızdaki yerini koruyor. İşte 25 Aralık 1995 günü başlayan dönemden tarihi kesitler: ‘Figen Akat' adlı Türk ticaret gemisi bundan tam 25 yıl önce Bodrum'a 4 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıkları önünde karaya oturdu. Yunanistan makamları bölgenin kendi karasularında olduğunu öne sürüp, yardım teklifinde bulundu. Ancak kaptan bu talebi reddetti ve kurtarma işlemi Türkiye tarafından başlatıldı.

SAT komandolarımız, Kardak kayalıklarına çıkıp Türk Bayrağı'nı böyle göndere çekmişti.

İşte bu olay Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren krizin de başlangıcıydı. Yunanistan, Türkiye'ye nota verip, kurtarma işleminin durdurulmasını isterken, Türk makamları da Kardak kayalıklarının kendi karasularımız içinde olduğunu bildiriyordu. Karşılıklı restleşme devam etti. Yunanistan'a ait hücumbotlar Figen Akat gemisine yanaşarak kurtarma işlemlerini engelledi. Ancak gemi yeniden yüzdürüldü ve Bodrum Güllük Limanı'na çekildi.

BİR ayı aşkın devam eden kriz sona erdi. 25 yıl önce Ege'deki kayalıklar için Yunanistan ile savaşın eşiğine geldik ve Kardak'ı kurtardık ama bugün 18 adamız Yunan işgalinde!

KRİZİ TETİKLEYEN BAŞKAN

Krizin sona erdiği düşünülürken, Yunanistan'a ait Kalimnos Adası Belediye Başkanı ile bir papaz ve Yunan TV ekipleri, Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını dikti. İki gün sonra da Türk gazeteciler kayalıklara gidip Yunan bayrağını indirip, Türk Bayrağı diktiler. Olay diplomatik alandan çatışma zeminine doğru kayıyordu. Yunanistan, Kardak kayalıklarına askeri bir birlik gönderdi. Türk Bayrağı indirildi, yeniden Yunan bayrağı dikildi. Yunan askerleri birden fazla adacıktan oluşan Kardak'ta, bir başka kayalıkta kamp kurdu.

“KOMUTANIM BENZİNİMİZ YOK”

Bu gelişme bardağı taşıran damlaydı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel krizin diplomatik yolla çözümünden yanaydı ama mecbur kalınırsa asker kullanılmasına da karşı çıkmıyordu. 29 Ocak 1996 gecesi Ankara'da dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bir araya geldi, karar verildi. Türkiye, Kardak kayalıklarına asker gönderecekti. Çiller ‘'O bayrak inecek, o asker gidecek” diyerek, TSK'nın savaşa hazır olduğunu açıkladı. Oramiral Erkaya'nın emri ile Kardak kayalıklarına SAT komando ekibi gönderilmesi kararlaştırıldı. Deniz Üsteğmenler Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe komutasında 12 SAT komandosu 30 Ocak gecesi İstanbul'dan askeri uçakla Bodrum'a hareket etti. Gümüşlük'te Zodiac botlar hazırdı ama benzinleri yoktu. O sırada Oramiral Erkaya, Üsteğmen Ali Türkşen'i aradı “Evladım yola çıktınız mı ?” diye sordu. Türkşen, “Benzinimiz yok” diyemedi, “Hareket ediyoruz komutanım, arz ederim” cevabını verdi. Halen Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki SAT Komandolarının Komutanı olan, o günün Üsteğmen'i, bugünün Tuğamiral'i Ercan Kireçtepe, cebinden kendi kredi kartını çıkardı, bir benzinliğe gidilip, o günün parası 16 milyon 730 bin liralık akaryakıt alındı. Zodiac'ın depoları dolduruldu.

Ercan Kireçtepe'nin kendi kredi kartından aldığı benzinin faturası…

ANONS GELDİ: ŞİMŞEK 3

SAT timi, 31 Ocak 1996'da sabaha karşı Kardak'a doğru yola çıkarken telsizden “Hareket ettik” anlamında “Şimşek 1” anonsu yapıldı. Adaya çıkıldığında “Şimşek 2” anonsu geldi. SAT komandolarımız Yunan bayrağını indirdi. Üsteğmen Türkşen telsizin mandalına bastı ve “Şimşek 3” anonsu yaptı. Bu anons Türk Bayrağı'nın göndere çekildiğinin parolasıydı! Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemiden birden, sevinç çığlıkları yükseldi. S

31 Ocak 1996'nın sabah saatlerinde hücumbotlarıyla yola çıkan SAT komandolarımız, kusursuz bir operasyonla Yunan hücumbotlarının arasından sızdı.

AT komandoları, kayalıkları abluka altına alan Yunan hücumbotlarının arasından sızıp adaya çıkmıştı. Karşı adacıkta konuşlanan Yunan komandoları bile bu sızmadan hava aydınlanınca haberdar oldu. Şimdi Kardak'taki iki kayalıktan birinde Yunan, diğerinde Türk komandolar vardı. İki ülke arasında yeniden diplomatik temaslar başladı ve karşılıklı olarak askerlerin tahliyesi kararlaştırıldı.

Ercan Kireçtepe

KAHRAMANLAR CEZAEVİNDE

O günlerde Kardak kayalıklarına çıkan timlerin başında bulunan Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe yıllar sonra kumpas davalarında tutuklandı. Kireçtepe 5, Türkşen 3.5 yıl cezaevinde kaldı, ikisi de beraat etti. Türkşen, albay rütbesinden emekli oldu. İYİ Parti'den politikaya atıldı ancak bir süre sonra bu serüvenden vazgeçti. Kireçtepe ise askerlik hayatına İstanbul Beykoz'daki SAT Komando Komutanı ve Tuğamiral rütbesi ile devam ediyor. Astsubay rütbesindeki diğer 9 SAT komandosu emekli olurken, Somali'deki THY bürosunda güvenlik şefi olan Sadettin Doğan, bu ülkede yaşanan bir terör saldırısında hayatını kaybetti.

Ali  Türkşen

asker askerlik bodrum çatışma Cumhurbaşkanı Deniz Baykal Dışişleri Bakanı İYİ Parti Somali Sözcü Terör THY TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye