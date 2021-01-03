O bayrak inecek o asker gidecek

SÖZCÜ HaftaSonu, 25 yıl önce yakın tarihimize damga vuran ‘Kardak Krizi'ndeki yaşananları ele aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün başarısıyla işgalden kurtardığımız Kardak'ta yaşananların verdiği onurlu ve gururlu mücadele hafızalarımızdaki yerini koruyor. İşte 25 Aralık 1995 günü başlayan dönemden tarihi kesitler: ‘Figen Akat' adlı Türk ticaret gemisi bundan tam 25 yıl önce Bodrum'a 4 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıkları önünde karaya oturdu. Yunanistan makamları bölgenin kendi karasularında olduğunu öne sürüp, yardım teklifinde bulundu. Ancak kaptan bu talebi reddetti ve kurtarma işlemi Türkiye tarafından başlatıldı.

İşte bu olay Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren krizin de başlangıcıydı. Yunanistan, Türkiye'ye nota verip, kurtarma işleminin durdurulmasını isterken, Türk makamları da Kardak kayalıklarının kendi karasularımız içinde olduğunu bildiriyordu. Karşılıklı restleşme devam etti. Yunanistan'a ait hücumbotlar Figen Akat gemisine yanaşarak kurtarma işlemlerini engelledi. Ancak gemi yeniden yüzdürüldü ve Bodrum Güllük Limanı'na çekildi.

KRİZİ TETİKLEYEN BAŞKAN

Krizin sona erdiği düşünülürken, Yunanistan'a ait Kalimnos Adası Belediye Başkanı ile bir papaz ve Yunan TV ekipleri, Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını dikti. İki gün sonra da Türk gazeteciler kayalıklara gidip Yunan bayrağını indirip, Türk Bayrağı diktiler. Olay diplomatik alandan çatışma zeminine doğru kayıyordu. Yunanistan, Kardak kayalıklarına askeri bir birlik gönderdi. Türk Bayrağı indirildi, yeniden Yunan bayrağı dikildi. Yunan askerleri birden fazla adacıktan oluşan Kardak'ta, bir başka kayalıkta kamp kurdu.

“KOMUTANIM BENZİNİMİZ YOK”

Bu gelişme bardağı taşıran damlaydı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel krizin diplomatik yolla çözümünden yanaydı ama mecbur kalınırsa asker kullanılmasına da karşı çıkmıyordu. 29 Ocak 1996 gecesi Ankara'da dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bir araya geldi, karar verildi. Türkiye, Kardak kayalıklarına asker gönderecekti. Çiller ‘'O bayrak inecek, o asker gidecek” diyerek, TSK'nın savaşa hazır olduğunu açıkladı. Oramiral Erkaya'nın emri ile Kardak kayalıklarına SAT komando ekibi gönderilmesi kararlaştırıldı. Deniz Üsteğmenler Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe komutasında 12 SAT komandosu 30 Ocak gecesi İstanbul'dan askeri uçakla Bodrum'a hareket etti. Gümüşlük'te Zodiac botlar hazırdı ama benzinleri yoktu. O sırada Oramiral Erkaya, Üsteğmen Ali Türkşen'i aradı “Evladım yola çıktınız mı ?” diye sordu. Türkşen, “Benzinimiz yok” diyemedi, “Hareket ediyoruz komutanım, arz ederim” cevabını verdi. Halen Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki SAT Komandolarının Komutanı olan, o günün Üsteğmen'i, bugünün Tuğamiral'i Ercan Kireçtepe, cebinden kendi kredi kartını çıkardı, bir benzinliğe gidilip, o günün parası 16 milyon 730 bin liralık akaryakıt alındı. Zodiac'ın depoları dolduruldu.

ANONS GELDİ: ŞİMŞEK 3

SAT timi, 31 Ocak 1996'da sabaha karşı Kardak'a doğru yola çıkarken telsizden “Hareket ettik” anlamında “Şimşek 1” anonsu yapıldı. Adaya çıkıldığında “Şimşek 2” anonsu geldi. SAT komandolarımız Yunan bayrağını indirdi. Üsteğmen Türkşen telsizin mandalına bastı ve “Şimşek 3” anonsu yaptı. Bu anons Türk Bayrağı'nın göndere çekildiğinin parolasıydı! Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemiden birden, sevinç çığlıkları yükseldi. S

AT komandoları, kayalıkları abluka altına alan Yunan hücumbotlarının arasından sızıp adaya çıkmıştı. Karşı adacıkta konuşlanan Yunan komandoları bile bu sızmadan hava aydınlanınca haberdar oldu. Şimdi Kardak'taki iki kayalıktan birinde Yunan, diğerinde Türk komandolar vardı. İki ülke arasında yeniden diplomatik temaslar başladı ve karşılıklı olarak askerlerin tahliyesi kararlaştırıldı.

KAHRAMANLAR CEZAEVİNDE

O günlerde Kardak kayalıklarına çıkan timlerin başında bulunan Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe yıllar sonra kumpas davalarında tutuklandı. Kireçtepe 5, Türkşen 3.5 yıl cezaevinde kaldı, ikisi de beraat etti. Türkşen, albay rütbesinden emekli oldu. İYİ Parti'den politikaya atıldı ancak bir süre sonra bu serüvenden vazgeçti. Kireçtepe ise askerlik hayatına İstanbul Beykoz'daki SAT Komando Komutanı ve Tuğamiral rütbesi ile devam ediyor. Astsubay rütbesindeki diğer 9 SAT komandosu emekli olurken, Somali'deki THY bürosunda güvenlik şefi olan Sadettin Doğan, bu ülkede yaşanan bir terör saldırısında hayatını kaybetti.