O şehirde 45 yıl sonra kar rekoru kırıldı

Nevşehir ocak ayında son 45 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Metrekareye, 44 kilogram kar yağdı.

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Nevşehir’de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kar suyu miktarı ise son 60 yılın rekorunu kırdı. Kar suyu miktarı yıllık ortalamada metrekareye 34.6 kilogram düşerken sadece bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü.

“SON 45 YILIN REKORU KIRILDI”

Nevşehir Valiliği Meteoroloji Müdürü Süleyman Ata yaptığı açıklamada “Son 45 yılın en yüksek yağışını aldık. Kar yağışıyla su miktarı da son 60 yılın en yüksek değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu değer uzun yıllara bakıldığı zaman kar suyu yağış miktarı 34 kilogram yağışa denk gelmekte. Sadece bu yıl Ocak ayında ise 44 kilogramlık bir yağışa denk gelmektedir. Bu nedenle miktarlarımız karşılaştırıldığı zaman genel ortalamada ikiye katladığımız bir yağış miktarı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

KAR KALINLIĞI 44 SANTİM ÖLÇÜLDÜ

Meteorolojik verilere göre Nevşehir bölgesi en son 1977 yılı Ocak ayında 56 santim kar kalınlığı ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2022 yılı Ocak ayında ise 44 santim ölçen ortalama kar kalınlığı ile son 45 yılın en yüksek kar kalınlığı seviyesine ulaşıldı.

SON 5 YIL ORTALAMASI

Nevşehir bölgesinde son 5 yıllık ortalama kar yağışı değerlerine bakıldığında ise 2017’de 29.3 santim, 2018’de 35.7 santim, 2019’da 41.8 santim, 2020’de 33.6 santim ve 2021’de 36.7 santim kar yağdı. (İHA)



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