Obrukları buzdolabı gibi kullanıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesi sınırlarındaki 1900 metre yükseklikte bulunan Çimi Yaylası, doğal soğutma özelliğine sahip obruklarıyla dikkat çekiyor. Yaylada yaşayanlar, elektrik olmadığı için gıdalarını bu obruklarda saklıyor.

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Toroslar’daki Çimi Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için bir kaçış noktası. 1900 metre yükseklikte bulunan yaylada, sıcaklık 5 dereceye kadar düşüyor. Bu durum, yaylada yaşayanlar için bir avantaj sağlıyor.

Yaylacılar, elektriğin olmadığı bölgede gıdalarını obruklarda saklıyor. Obrukların derinliği 50 metreye kadar ulaşabiliyor.

Kış aylarında yağan kar, yazın da obruklarda erimiyor. Bu sayede obruklar doğal bir soğuk hava deposu görevi görüyor.

Yaylada yaşayan Hasan Arıcı, “Yaylada elektriğimiz olmadığı için gıdalarımızı obruklarda saklıyoruz. Doğal soğuk hava deposunda bekleyen meşhur peynirimizin tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Buzdolabına girmemiş, rafta beklememiş ürünler çok doğal. Buraya merdiven yaptırdık. Daha önceleri çok zordu. Ürünleri ipe bağlayıp çekiyorduk. Burası bizim doğal soğuk hava depomuzdur” dedi.

Mevlüt Arıcı da “Elektrik ve enerji masrafı olmadan burada peynirimizi, çökeleğimizi, keşimizi ve buna benzer gıdalarımızı saklıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman da evimize götürüp tüketiyoruz. Burası çok organik bir ortam ve sıcak havalarda bile üşüyoruz” diye konuştu. (AA)