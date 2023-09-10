Obrukların sayısı bini aştı

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Türkiye'de obruk sayısının binin üzerinde olduğunu söyledi.

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Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Türkiye genelinde derin kuyu şeklindeki obrukların sayısının binin üzerinde olduğunu söyledi.

Arık, obruk oluşumunda kuraklık ve yer altı suyu kullanımın başlıca etkenler olduğunu ifade etti. Konya Kapalı Havzası’nda yer altı ve yüzey suyunun yüzde 80’inden fazlasının tarımda kullanıldığını söyledi.

Arık, Konya’da yer altı suyu kullanımının 1970’li yıllarda başladığını belirterek, “Konya Kapalı Havzası’nda belgeli şu anda 35 bin civarında kuyu mevcut. Bunun üç katından fazla da belgesiz, yani kaçak kuyu var. Bunun negatif sonuçlarından biri, su seviyesinin düşmesi ve suyun bulunamamasıdır. Bölgede obruk gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkması da karşımıza çıkıyor” dedi.

Arık, yer altı su seviyesinin yılda 2 metre daha düştüğünü dile getirerek, ileride çok ciddi su sıkıntısı çekilebileceğinin altını çizdi.

Türkiye’de obruklarla ilgili çok sağlam bir envanter çalışmasının olmadığına dikkati çeken Arık, “Konya’da, AFAD’ın Afet Riski Araştırma Sistemi’nde kayıt altına alınan 600 civarında obruk var. Her geçen yıl oluşan obruklar buraya kaydediliyor ancak bölgede obruğun habercisi olabilecek ya da geçmişte oluşmuş, binlerce deformasyon ve oturma yapılar var.” ifadelerini kullandı.

Arık, obruk oluşumunun diğer nedenleri arasında da şunları sıraladı: Jeolojik yapı, İklim değişikliği, Küresel ısınma.

Konya Kapalı Havzası’nda obrukların çokluğu ve büyüklüğüyle ilgi çektiğini belirten Arık, “Obruklar bilimsel anlamda da ilgi görüyor, tehlike boyutuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyada obruk konusunda araştırmalar yapan bilim insanlarından Prof. Dr. Francisco Gutierrez ile ekibi değerlendirmelerde bulunmak üzere Konya’ya gelecek” dedi. (AA)