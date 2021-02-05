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Ocak ayında en çok onlar dinlendi

Dijital müzik platformu Fizy, ocak ayının en çok dinlenen isimlerini, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya olarak açıkladı. 

Güncellenme: 15:01, 05/02/2021
Haberler Yaşam
Ocak ayında en çok onlar dinlendi

Dijital müzik platformu Fizy, yeni yılda da müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Platformda ocak ayının en fazla dinlenen sanatçıları Türk müziğinin eskimeyen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya oldu.

Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve son zamanlarda büyük bir hayran kitlesi edinen, Gazapizm de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.

EN BEĞENİLEN ‘DÜNYADAN UZAK’ ŞARKISI OLDU

Fizy’de ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’ isimli parçası oldu.

Sakiler

Fizy’ i ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.(İHA)

Adana Ankara Antalya Bursa Diyarbakır Ebru Gündeş Gaziantep İbrahim Tatlıses istanbul izmir Kayseri Konya Müslüm Gürses Mustafa Ceceli Serdar Ortaç Sezen Aksu
Yayınlanma Tarihi:14:40,