Ödemden kurtulmak elinizde

Sabah uyandığınızda yüzünüz gözünüz şiş görünüyor ya da kısa bir sürede çok kilo aldığınızı düşünüyorsanız nedeni ödem olabilir... Ancak bu sorundan kurtulmak zor değil...

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşenur Servet

En çok kimlerde görülür?

Ödem, vücutta fazla su birikmesidir. Su tutulumu yani ödem, dolaşım sisteminde veya dokulardaki boşluklarda görülür. Eller, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda şişme meydana gelebilir. Ödem daha çok menopoz öncesi kadınlarda, fazla kilolu, az hareket eden, karbonhidrattan zengin beslenen, depresif ve gergin ruh haline sahip bireylerde daha çok görülür.

Sebepleri nelerdir?

Salamura, konserve, aşırı tuzlu, baharatlı veya yağlı besinlerin tüketilmesi; özellikle yaz döneminde terleme yoluyla kaybedilen suyun geri alınmaması; ideal kilonun üstünde olan yağ ağırlığı ve sıcak havanın etkisi gibi birçok faktör vücutta ödem oluşumunda etkilidir. Vücuttaki fazla ödem; kilo artışına, şişlik, hareket azlığı gibi fiziksel sorunlara neden olabilir.

Ödem attırıcı çay tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı mısır püskülü

1 yemek kaşığı kiraz sapı

Yarım demet maydanoz sapı

4-5 adet defne yaprağı

1 adet çubuk tarçın

1 adet dilimli limon

Yarım litre su

Yapılışı

Malzemelerin hepsini iyice yıkayıp kaynamış suda 10-15 dakika demleyin. Gün içinde ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler

Yeterli miktarda su için

Yeterli su tüketimi vücutta ödem oluşumunun önlenmesinde en etkili yöntemdir. Günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketimi vücuttan fazla suyun atılması, sindirim sistemi sorunlarının önlenmesi ve vücutta toksin atımının sağlanmasında etkili olur. Yaz aylarında ter ile kaybedilen su miktarını yerine koymak için, içilen su miktarını normale göre artırmakta fayda vardır. Ayrıca çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinden dolayı su yerine geçmediğini, içtiğiniz her bir bardak çay kahve için bir bardak daha su içmeniz gerektiğini unutmayın.

Egzersizi unutmayın

Egzersiz vücuttan terleme yoluyla su atımında etkili olan bir yöntemdir. Fiziksel aktivite aynı zamanda vücut dolaşımının hızlanması ve metabolizma hızının artmasında da etkili olur. Gün içerisinde 40-50 dakika tempolu yürüyüş, egzersiz veya kardiyo yapılması alt ektremitelerdeki sıvı birikimini azaltmada etkili olacaktır.

Tuzu azaltın

Tuz tüketiminin fazla olması, vücutta ödem tutan önemli etkenlerden biridir. Tuz, sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum, vücuttaki suya bağlanır ve hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvıların korunmasına yardımcı olur. Özellikle işlenmiş gıdaların ve paketli ürünlerin içinde bulunan sodyum ve tuz, çok fazla tuz yediğimizi fark etmeden vücudumuza girer. Turşu, konserve, dondurulmuş ürünler, salamura, salça ve şarküteri ürünleri tuz içeriği yüksek besinlerdir, bu yüzden tüketilen miktara dikkat edilmelidir. Aşırı tuz tüketimi vücutta su tutulmasına neden olur ve bunun sonucu da ödem artışı görülebilir. Günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının en fazla 5-6 gram olması gerektiği unutmayın.

Beslenmeye dikkat!

Salatalık, ananas, karpuz, maydanoz, limon gibi bazı besinler içeriklerindeki su ve lif sayesinde ödem atımına yardımcı olur ve toksin atımını destekler. Şeker içeriği yüksek olan bu meyvelerle ödem atacağım diye kaş yaparken göz çıkarmayın. Özellikle akşam yemeğinden sonra tok karnına meyve tüketmemelisiniz. Vücutta insülin salınımını artıracağından karaciğer yağlanması yapabilir. Meyve tercihlerinizi ara öğünlerde yapın.

Bitki çaylarını tercih edin

Kiraz sapı, biberiye, mısır püskülü, defne yaprağı gibi bitkilerin çaylarından yararlanılabilir. Bu bitki çaylarının gün içerisinde 1-2 fincan tüketilmesi ödem atımını destekler. Aynı zamanda yeşil çay, beyaz çay gibi hazır bitki çaylarından da yararlanabilirsiniz. Aman dikkat, ödem atmak için bilinçsizce idrar söktürücü ürünler kullanmayın.