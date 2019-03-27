Ödemiş’te bir tuvaletin kapısı!

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Fatma Girik'in fotoğraflarını Ödemiş'te bir umumi tuvaletin kapısında gören sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü paylaşmadan duramadı.

Ünlü olmanın belki de en güzel tarafı Türkiye’nin dört bir köşesinde insanların sevgisini kazanmak olmalı… Yer aldıkları projelerde gösterdikleri başarılarla Türk insanının gönlünde ayrı bir yere oturan Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Fatma Girik ve Deli Yürek dizisiyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu Ödemiş’te bir tuvaletin kapısında buluştu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Esnafların dükkanını renklendirmek ve beğenisini ortaya koymak adına ünlülerin fotoğraflarını kullanması alışkanlığı bu defa Ödemiş’te karşımıza çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısının fotoğrafladığı Kenan İmirzalıoğlu ve Fatma Girik afişlerini esas ilginç kılan ve sosyal medyada hızla yayılmasını sağlayan şeyse bu karelerin altına düşülen notlar oldu. Tuvaletlerin kapısına fotoğrafları asılan Kenan İmirzalıoğlu ve Fatma Girik’in altında ‘Ücreti girişte peşin ödeyiniz’ notu düşülmüştü.





FOTOĞRAFLARA GELEN YORUMLAR

Kenan İmirzalıoğlu ve Fatma Girik fotoğraflarının tuvalet kapısında olmasıyla ilgili olarak son derece ilginç yorumlar geldi. İşte onlardan bazıları:

‘Parayı ünlülere istetmiş’

‘Ünlü kullanımında zirveyi zorlamış’

‘Mafyayı dize getirdi, şimdi tuvalet kapısında…’