Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser

xalıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede (köyde) traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı ve ısınmak için odun ateşlerinin varillerde yakıldığı senfonik konser büyük ilgi gördü.

Kazdağları'nın eteklerinde Mehmetalan Mahallesi’nde, traktör römorklarını sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, ilginç bir konsere imza attı.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Mehmetalan kırsal mahallesi eski okul bahçesinde sanatçıların ve seyircilerin ısınması için varil içinde yakılan odun ateşi eşliğindeki konsere soğuk havaya rağmen yediden yetmiş yediye yoğun katılım gözlendi.(İHA)

