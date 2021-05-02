Odun kömürünün hikayesi

Kırklareli'nin Vize İlçesi'ndeki köylerde yüzlerce yıldır üretilen odun kömürleri, kebapların vazgeçilmezi olurken, su filtre sistemlerinden ilaç sektörüne, güzellik maskesinden çizim kalemine birçok alanda kullanılıyor.

Mangal kömürü daha çok meşe ağacının dallarından üretiliyor. Bu ağaç dalları Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nden satın alınıyor. Üretim aşamasında bu odunlar birer metre uzunluklarda kesiliyor. Ardından işlem yapılacak yerde ortaya uzun bir sırık dikiliyor. Meşe dalları bu sırık etrafına diziliyor. Küçük bir tepeyi andıran odunların üzeri, daha sonra hava almayacakları şekilde saman ve toprakla kapatılıyor. Ardından tepenin ortasına dikili sırık kaldırılıyor ve buraya kor halindeki ateş dökülüyor. Üstü ise kapatılıyor. Odun tepeleri, içten içe yanmaya başlıyor. Yanma işlemi tam 10 gün sürüyor. Ani bir alevlenmeye karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yapılacak en ufak bir yanlış tüm emekleri boşa çıkarabiliyor.

Ani bir alevlenme ya da sönme riskine karşı dikkatle yürütülecek bir süreç başlıyor. İçten içe yanmanın devam edebilmesi için odun tepesinin

zirvesine küçük hava bacaları açılıyor. Daha sonraki her gün aşağıya doğru bir baca daha açılıyor. 10 günün sonunda yanma işlemi tamamlanıyor. Kömürler su serpilerek soğutuluyor. Daha sonra da toptancılara satılıyor. Eski yöntemlerle mangal kömürü üreten Ahmet Kıyak “Fransa'ya dahi ihracat yapılıyor” dedi.