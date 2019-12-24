Ebeveynler öfkeli ve kızgın çocuğuna nasıl yardım edebileceği hakkında endişeye kapılabilirler. Bazı çocuklar çok küçük olmalarına rağmen içlerinde büyük bir öfke kaynağına sahip olabilirler. Peki, öfkeli çocuk nasıl eğitilir? Öfkeli çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır?

Çocukların öfke kontrolünü yapamaması sosyal anlamda hasar vericidir ve ailenin de zor zamanlar yaşamasına sebep olabilir. Bu tip çocuklar kolaylıkla sinirlenir, bağırır ve çoğu zaman şiddete bile başvurabilirler. Genellikle agresiflerdir ve ne yapmaya çalıştıklarını anlamak muhtemelen çok zordur. Sürekli hırçın ve ani patlamalarıyla problem çıkaran bir çocuk büyütüyorsanız, ona duygularıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkması için ihtiyaç duyduğu becerileri öğretmek önemlidir. İşte çocuğun öfkeyle nasıl başa çıkabileceği hakkında bazı ipuçları;

ÇOCUĞUNUZA DUYGULARINI TANIMLAMASINA YARDIMCI OLUN

Bazen çocuklar duygularını ve sözlerini anlatamadıklarında öfkeli bir iletişim sergileyebilirler. Kızgınlığını ifade edemeyen çocuk bakışlarıyla kızmaya başladığını gösterebilir. Ya da üzgün olan çocuk dikkatinizi çekmek için yaramazlık yapabilir. Çocuğunuza üzgün, mutlu ve korkmuş gibi temel duygu sözcüklerini öğretin.

ÇOCUĞUNUZU SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN BİR PLAN GELİŞTİRİN

Çocuğunuza sinirlenmeye başladığında ne yapmaları gerektiğini öğretin. Sinirlendiklerine bağırıp kardeşine vurmak yerine onlara öfkeye yardımcı olan stratejiler geliştirin.

Sinirlendiklerine kısa bir süreliğine odalarına gidebilir.

Sakinleşince kitap okumasını, çizim yapmasını ya da sakinleştirici başka bir faaliyette bulunması için teşvik edin.

TELEVİZYON VE TABLETTEN UZAKLAŞTIRIN

Çocuğunuz saldırgan davranışlar sergiliyorsa onu bir süreliğine tv ve tabletten uzaklaştırın. Şiddete tanıklık etmesini önleyin ve kitaplara ve oyunlara maruz bırakın.