Öğle yemeğinden sonra şekerleme hafızayı güçlendiriyor

Çin’in Shanghai Jiao Tong Üniversitesi uzmanları öğle uykusu üzerine çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre öğle yemeğinden sonra uyuyanların bilişsel yetenekleri, uyumayanlara göre daha yüksek çıktı.

Çinli uzmanlar, 60 yaşın üzerindeki 2 binden fazla kişiyi mercek altına aldı. Bu kişilerden 1534’ü öğle yemeğini yedikten sonra 5 dakika ile 2 saat arası uykuya yatan kişilerden, 680’i ise uyumayanlardan oluştu. Yapılan gözlemler sonucunda yemek sonrası öğle uykusu alanların, konuşma kabiliyeti ve akıcılıkları ile hafızalarının daha iyi olduğu belirlendi.

ZAMANLAMA, SÜRE VE SIKLIK

Uzmanlar, bunun gözleme dayalı bir sonuç olduğunu ve kesin kanıt oluşturamayacağını not düşerken, şekerleme yapmanın beyin fonksiyonlarını geliştirmede etkisi olduğunu ifade etti. Daha detaylı araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtilirken, “zamanlama, uyku süresi, sıklığı ve planlama” gibi faktörlerin mercek altına alınması gerektiği aktarıldı.

Sonuçları General Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, uyku düzensizlikleri yaşayan kişilerde vücudun bu duruma reaksiyon gösterdiği, bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara yol açtığı ve ölüm oranlarında da artışa sebep olduğu vurgulandı.