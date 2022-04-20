Oğlu için başlattığı mücadele çığ gibi büyüdü

Fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle ölen Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesinin silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadele, her geçen gün büyüdü.

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Geçtiğimiz yaz İstanbul’dan dedesini ziyaret için Trabzon’a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin arasında fındık topladığı bahçede aniden yere düştü. Atıcı’nın başından kan geldiğini gören yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Yuşa’yı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırdı.

Atıcı’nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin girip, omuriliğine saplandığı belirlendi. Ameliyata alınan Atıcı, kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜCADELE BAŞLATTI

Emir Yuşa Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Atıcı, Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’un taraftarlar gruplarıyla görüşüp, zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile taraftar derneklerinin de destek vererek özel paylaşımlar yaptığı kampanya ile kentteki reklam panoları, ‘Mutluluğa kurşun sıkmayın sloganları ile donatıldı; bina ve caddeler de silahla kutlama ve eğlenceye karşı afiş ve bayraklarla süslendi.

TÜM TÜRKİYEDE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Emir Yuşa Atıcının babası Mustafa Atıcı, silaha karşı mücadelelerini tüm ülkede yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, Tüm Türkiye’de havaya silah sıkılması, silahla yapılan sevincin ortadan kalkması için mücadelemizi başlattık. Bunu tüm Türkiyede devam ettirip en aza indirgeyebilmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda da bütün gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz dedi.

HORONLA KUTLAYALIM

Sevinç gösterileri ve kutlamalarda kimsenin canının yanmasını istemediğini söyleyen kent halkından Bahaettin Kabahasanoğlu, Kimse üzülmesin. Bir çocuğumuz veya gencimiz yaralanıp hayatını kaybetse bizim için çok büyük bir kayıp olacaktır. Bordo maviyi seven tüm dostlara seslenmek istiyorum. İnşallah o sene bu sene olacak ve çok güzel kutlayacağız. Türkiye’de 81 vilayette şampiyonluğu kutlayacak tek takımdır bordo mavi. Belki de yurt dışında bu takıma gönül veren dostlar heyecanla bugünü bekliyorlar. Afişte bahsettiği gibi mutluluğa kurşun sıkmayalım. Heyecanımızı horonla müzikle kortejlerle kutlayalım dedi.

HAVAYA SİLAH ATMAK ANORMAL BİR ŞEY

Emir Yuşa Atıcının yorgun mermi nedeniyle ölümünü duyduğunda çok üzüldüğünü dile getiren Hüseyin Hacıoğlu da Fanatik bir Trabzonsporlu olarak bu tür sevinmelere katılmıyorum. Eğleneceksek horon, kolbastı oynayarak eğlenelim. Silah kullanmak doğru değil. Afişlerin yeterli olacağını düşünüyorum. Biz düğünlerde de asker gönderirken de aynısını yapıyoruz. Havaya silah atmak çok anormal bir şey. Kemençeci çağırsınlar, horon ve kolbastı oynasınlar ama lütfen silah atmasınlar diye konuştu. (DHA)