Oğlu için futbol kulübü kurdu

Antalya'da oğlunun futbol sevgisi ve antrenörlük hayalini gerçekleştirmek için futbol kulübü kuran Ayşegül Pehlivan Deveci, tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularına ücretsiz forma, servis ve tesis imkanı sağlıyor.

Antalya’da oturan Ayşegül Pehlivan Deveci, futbola aşırı ilgi duyan ve antrenör olmak isteyen oğlu Buğra’nın (17) hayallerine ulaşmasına yardımcı olmak için futbol kulübü kurmaya karar verdi.

Kuracağı futbol takımı için ilk önce tesis oluşturan Deveci, Gaziler Mahallesi’nde halı saha kiraladı. Tarım ve sera alanlarının yoğun olduğu bölgede halı saha işleten Deveci, yakın çevrede yaşayan çoğunluğu tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularıyla ‘Anadolu Efsaneleri’ adlı takımı kurdu.

80 sporcuya ücretsiz eğitim veren Deveci, her gün sporcularını servisle sahaya getirip, ulaşım imkanı da sağlıyor.

Sporcularına forma, çanta, tozluk gibi spor malzemesi yardımında da bulunan Deveci, antrenmanlarda futbolcularıyla çocuğu gibi ilgilenip, onların başarısı için mücadele ediyor.

ANNELERİ GİBİ İLGİLENİYOR

Antrenmanlarda zaman zaman taktik veren Deveci, hafif sakatlık yaşayan sporcularıyla anneleriymiş gibi ilgileniyor, antrenman sonrasında da uzun süre terli kalmaması için eşofmanlarını giymeleri konusunda onları uyarıyor.

Deveci, Türk futboluna başarılı sporcu yetiştirerek, oğlunun hayallerine ulaşması için çaba gösteriyor. (DHA)