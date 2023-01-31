Oğlu için yapmaya başladı, şimdi yurt dışına satıyor

Samsun'da yaşayan Sema Sarıçam, oğlunun isteği üzerine başladığı waldorf bez bebek yapımında kendisini geliştirerek, yurt içinden ve farklı ülkelerden talep edenlere gönderiyor.

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Tekkeköy ilçesinde yaşayan Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu 3 çocuk annesi Sema Sarıçam, çeşitli firmaların muhasebe bölümlerinde görev yaptı.

5 yıl önce işi bırakarak çocuklarıyla ilgilenmeye başlayan Sarıçam, oğlunun arkadaşlarında gördüğü bez bebekten istemesi üzerine evdeki malzemeler ile bir bebek yaptı.

Daha sonra bez bebek yapımı konusunda internette araştırma yapan Sarıçam, waldorf (doğal malzemelerle yapılan, çocuğun hayal gücünü kullanmasına olanak vermesi amacıyla yüzü ifadesiz olan bebek türü) bebekleri gördü.

Waldorf bebeği yapmaya karar veren Sarıçam, bununla ilgili kursa da giderek kendisini geliştirdi.

Evinin bir odasını atölyeye çeviren Sarıçam, eşinin de yardımıyla yaptığı oyuncak bebekleri önce yakın çevresine verdi, ardından internet siteleri aracılığıyla kargo ile yurt içinin yanı sıra son bir yıldır da yurt dışına göndermeye başladı.

Ortalama 3 günde bir bebeği tamamlayan Sema Sarıçam, bebek yapma fikrinin planlı gelişmediğini, oğlunun isteğiyle bu işe başladığını söyledi.

Dikiş dikmesini bile bilmediğini belirten Sarıçam, “Oğlumun isteği üzerine evdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok mutlu oldu. Onun mutlu olması, beni de mutlu etti. Bunun üzerine, ‘Bununla ilgili bir iş yapabilir miyim?’ diye düşünmeye başladım. O gece sabaha kadar uyuyamadım diyebilirim” dedi.

Resme ve çizim işlerine ilgisi bulunduğunu, bununla ilgili malzemeleri toplayıp üretime başladığını anlatan Sarıçam, “Birkaç üretim yaptım, bunlar başlarda pek iyi değildi ama ben devam ettim” ifadesini kullandı.

“BAZEN GÖNDERİRKEN AĞLADIĞIM DA OLUYOR”

Satışlarını sosyal medya üzerinden yaptığını ve bebekleri yurt dışına da gönderdiğine işaret eden Sarıçam, “Genellikle ABD’ye ama Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelere de gönderdim. Onlarla öyle bağ kuruyorum ki yüzlerine baktığımda hepsi ayrı bir kişilik gibi geliyor. Bazen gönderirken ağladığım da oluyor. Gönderdiklerimden dönüşler de çok güzel oluyor, çok teşekkür mesajı alıyorum. O iletişimi başka insanlarla yaşamak gerçekten çok güzel” diye konuştu.

Sarıçam, üretim yapma duygusunun farklı bir şey olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Herhangi bir şey üretmenin güzelliği, bir şey ortaya çıkarabilmek çok farklı. Bunu sadece para kazanma olarak yapmak istediğinizde çok başarılı olunabileceğini düşünmüyorum. Sevgi faktörü, istemek çok önemli. Ben sıfır iş bilgisiyle bunları gerçekleştirdim. ‘Dikemiyorum, yapamıyorum’ diye ağladığım zamanlar oldu, kursa da gittim. Bunları yapmak kolay değil ama yapmak isteyen mutlaka denesin.” (AA)