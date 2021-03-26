Oğlunu 3 yıldır sırtında taşıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Fatma Şahin çiftinin 10 yaşındaki çocukları Batuhan Şahin, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

EVLE OKUL ARASINDA YOL YOK

Üç çocuklarından biri olan Batuhan'ın eğitimi için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren aile evleri ile okul arasında bir yolun olmaması nedeniyle zorluk çektiğini belirtti.



3 YILDIR SIRTINDA TAŞIYOR

Evlerinin Küllü Mağara Mahallesindeki kırsal bir bölgede olması nedeniyle 3 yıldır oğlu Batuhan'ı sırtına alan baba Halil Şahin, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan okula götürüp getiriyor.



İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Kar kış demeden çamur kaplı yolda ilkokul 2. sınıfa giden çocuğunu sırtında taşıyarak götüren fedakar baba yolların yapılmasını istiyor.



“ÇOCUĞUM OKUMAK İSTİYOR”

Halil Şahin, “Çocuğum okumak istiyor, biz de onun biz isteğini yerine getirmek için tüm zorluklara katlanıyoruz” dedi.



(İHA)

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