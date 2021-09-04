Oğlunun ödevi içindeki yeteneğini ortaya çıkardı

Adana'da kepçe operatörlüğü yapan Ali Kınık'ın, 4 yıl önce oğlunun ev ödevine yardım ederken keşfettiği yeteneği sayesinde ortaya koyduğu ahşap sanat eserleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Kozan ilçesinde yaşanan iki çocuk babası Ali Kınık (50), 4 yıl önce oğlu Batınalp’in ev ödevine yardım ederken ahşap sanatına olan ilgi ve yeteneğini keşfetti. Eşi Necla’nın desteği ile evinin balkonunda ahşaptan yaptığı eserlerle adından Türkiye çapında söz ettirmeye başladı.

“OĞLUM SAYESİNDE BAŞLADI”

Yıllardır kamuda kepçe operatörü olarak görev yaptığını belirten Ali Kınık, “Boş zamanlarımda ahşap işleri yapıyorum. Bu merakım 16 yaşımdaki oğlumun sayesinde başladı. Dil basma çubukları ile 4 yıl öncesinde köprü yapılacaktı. Oğlumum ödevini yaparken bu yeteneğimi keşfettim. Kendime sosyal medya hesabı açtım. Yaptığım ürünleri paylaştım ve Türkiye’nin birçok yerinden beni aradılar. Birçok kişiye hediyelik yaptım verdim. Balkonu da atölye yaptım. En büyük destekçim eşim. Çocuklarım da öyle. Etrafımdaki insanlar çok beğeniyor. Çok küçük işçilikleri var, görenler şaşırıyor. Elimi defalarca yaraladım ama sevdiğim için bıkmadan yapıyorum” diye konuştu.

“BU SANATLA SABIRLI OLMAYI ÖĞRENDİM”

Heykel, uçak, kozalaktan kuş, sunum tepsileri hazırlayan Kınık, “Elimle tek tek sıkılmadan yapıyorum. Kabakla gramofon, kozalaktan flamingo gibi tüm doğal atıkları değerlendiriyorum. Hayatımda bu sanatla sabırlı olmasını öğrendim” dedi.

Sosyal medya ile de her yerden sipariş gediğini aktaran Ali Kınık, “Genelde aileler çocukları için istiyor ama önermiyorum. Süs eşyası olarak daha kullanışlı. Araba koleksiyonerleri çok arıyor. Bir çoğu metal zannediyor. Ahşaptan olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. Hayalim ilk önce emekli olmak ve büyük bir atölye açıp daha güzel daha geniş projeleri hayata geçirmek” ifadelerini kullandı. (İHA)