Öğrenciler olmayınca proje ödevi öğretmenlere kaldı

Denizli'de Turgay Mersin Ortaokulu öğretmeleri Sema Çin ve Serap Sarısoy öğrencilerin yerine proje ödevini kendileri yaptı, hazırladıkları düzenekle yağmur suyu hasat etti. İki öğretmen proje ile kuraklık ve iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalıştı.

Denizli'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgay Mersin Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin yerine hazırladığı proje ödevi ile örnek oldu. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni Sema Çin ve Matematik Öğretmeni Serap Sarısoy hazırladıkları düzenekle yağmur hasadı yaptı, iklim değişikliğine ve kuraklığa dikkat çekmeye çalıştı.

Çin ve Sarısoy ‘Yağmur Hasadı Projesi' için bir varil temin etti. Varili boyayarak üzerine çiçek desenleri yaptı. Hazırladıkları düzeneği bir kısmı toprak altında kalacak şekilde uygulama bahçesine yerleştirdi. Yağmur sularını biriktirecek düzenekte toplanan su atalık tohumlardan elde edilecek bitkilerde kullanılacak.

“HEYECAN DUYUYORUZ”

İklim değişikliğinin çağın en büyük sorunu olduğunu söyleyen Çin ve Sarısoy, “Bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk ve okulumuzda yağmur suyu hasadı yapmaya karar verdik. Varilimizi boyadık ve uygulama bahçemizin yanına belli bir miktarda gömdük . İlkbaharda yetiştireceğimiz örnek atalık tohumlardan elde ettiğimiz bitkileri, biriktirmiş olduğumuz bu su ile sulayacağız. Şimdiden öğrencilerimizde yaratacağımız farkındalık için heyecan duyuyoruz. Okula döndüklerinde onları karşılayacağımız canlı bir görsel hazırladık. Ekolojik farkındalık amaçlı projelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.