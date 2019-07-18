Eğitim döneminden sonra yaz tatilinin gelmesi ile birlikte çocuklar dinlenmenin sevincini yaşarlar. Bu dönemi dinlenmenin yanı sıra fırsat olarak değerlendirmek öğrenciler için çok daha verimli geçmesini sağlar. Peki öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?

Tüm eğitim kurumlarında yaz tatili uygulanmakla birlikte bazı ülkelerde tatil süresi farklılık göstermektedir. Yaz tatilinin araya girmesi ile tatilin tadını çıkarırken eksikliklerimizin giderilmesi bir sonra ki dönem için kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilerin bütün sene öğrendiği bilgileri araya uzun yaz tatilinin girmesi ile hafızalarından atabilirler ve bunu gidermek için tekrar gereklidir. Bu dönem öğrenilen bilgilerin üzerinden geçmek bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde öğrenilmesine sebep olabilir. Beyin gelişimini teşvik etmek bizim elimizde tatil döneminde boş vakit geçirmek hafızayı da korumaya yardımcı olur. Çocukluk ve ergenlik döneminde beyin ne kadar aktifleştirilirse o derece gelişmeye başlar. Beynin aktif olması beyni kullanma oranını daha çok arttırmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre zeka genetik fakat çevresel faktörlerle zeka puanını arttırmak mümkün.

ÖĞRENCİLER TATİLDE NELER YAPSINLAR?

Çocuklar yaz tatilinde dinlenmeli, eğlenmeli ve bu zaman da tüm yorgunluklarını üzerinden atmalıdırlar.

* Öğrenciler bu dönemde dinlenirken bol bol kitap okuyabilirler. Kitap okumak bilgi birikimlerini arttırarak beynin birçok fonksiyonun çalışmasına yardımcı olabilir.

* Spor aktivitelerine devam edebilirler. Bisiklete binmek, yüzmek, koşmak, oyun oynamak gibi.

* Fazla abartmadan ders tekrarı yapmak öğrenilmiş bilgileri hafızaya kazımaya yardımcı olur.

* Çeşitli testler çözebilirler.

* Eğitici ve öğretici oyunlar oynanabilir.

* Televizyon ve tablete sınırlamalar konulmalıdır.

* Müzik dinleyebilir ilgisini çeken enstrüman aleti çalmayı deneyebilir.

* Zeka oyunları oynamakta fayda vardır. Hem eğlenceli hem de beyin aktivitelerini desteklemeye yardımcıdır.

YAZ TATİLİNDE TV VE OYUNLARA DİKKAT

Çocukların yaz tatilini sürekli televizyon izleyerek ve oyun oynayarak geçirmesi bu zamanı çok iyi değerlendirmemesine ve sıkıcı bir hal almasına sebep olur. Çocuklar bu dönem tabi ki dinlenmeli fakat bazı şeylerde ailelerin sınırlama koyması gerekir. TV ve bilgisayar oyunlarına çocuğumuzu sürekli maruz bırakmak beyin gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Tüm aileler TV ve oyunların sınırlama konulmadığı takdirde zararlarını ve çocuktaki geri dönüşümlerinin farkındadırlar.