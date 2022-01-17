Öğrencilerin kar sevinci

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da bulunan okullara Karaisalı Belediyesi ekipleri tarafından kar getirildi.

Mehmet SERBES

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Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ Yaylası’ndan TIR’larla getirilen karlar ilçe merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu, Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu ile 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu’nun bahçelerine döküldü.

Okullarının bahçelerinde kar gören öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, kartopu oynayan minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Yaylası’na yağan karı görmeye gidemeyen öğrenciler için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Karaisalı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışla hareket ediyoruz. Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevinçlerini ve gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti.” değerlendirmesini yaptı.

Kartopu oynayan ve gönüllerince eğlenen minik öğrenciler ise Belediye Başkanı Saadettin Aslan’a teşekkür etti.

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