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Öğrencilerine tavsiye bulunmuşlar: Kilo almamak için sigara için
Öğrencilerine tavsiye bulunmuşlar: Kilo almamak için sigara için
Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği belirlendi. İddialar üzerine özel bir komisyon, akademinin öğrencileri tehlikeye attığı iddialarını araştırdı.
Yaşam 18 Aralık 2019 - 10:03

Komisyon, genç dansçıların zorlu bir eğitim, prova ve performans sürecinden geçirildikleri vurgulandı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, komisyonun başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilerin isimleri ve giyecek bedenleriyle çağrıldığını söyledi. Soruşturma raporunda “Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık” denildi. Ayrıca raporda, provaların çok az kontrol edildiği ve ‘çocukları tehlikeye attığı’ da vurgulandı.

RAPORU İNCELEMEK İSTEDİLER

Viyana Devlet Operası, öğrencilerin gösteri sayılarını düşürdüklerini ve tam bir yanıt vermeden önce raporu incelemek istediklerini söyledi. 1711’de kurulan akademi, Avrupa’nın en prestijli bale okullarından biri. Mezunları, Londra Kraliyet Balesi ve New York Amerikan Bale Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışıyor. Skandal, geçen Nisan’da Falter gazetesinin soruşturmasıyla ortaya çıkmıştı. Haberde dansçıların dövüldükleri, tırmalandıkları ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü. Avusturya Kültür Bakanı Alexander Schallenberg, sorunların çözümü için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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