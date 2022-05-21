Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini eşi ortaya çıkardı: O öğretmen tutuklandı

ABD'deki bir lisede reşit olmayan öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan müzik öğretmeni Olivia Ortz tutuklandı. İkili arasındaki ilişkiyi Ortz'un eşi ortaya çıkardı.

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir lisede müzik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Olivia Ortz’un bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği, eşi tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Ortz’un reşit olmayan birine cinsel saldırı ile suçlandığı ve bunu kamusal alanda yaptığı için cezasının daha da ağır olabileceği vurgulandı.

Okulda bir koro etkinliği sırasında müzik öğretmeniyle yakınlaştığı belirtilen kız öğrencinin ismi açıklamazken, öğrencinin polise olayı anlattığı ve öğretmeniyle ilişkisini doğruladığı bildirildi.

Öğrencinin avukatı, “”Öğrenci, ilk başta Olivia Ortz’u kişisel sorunları ve ilişki sorunları hakkında güvendiği biri olarak görüyordu. Ancak ikili arasındaki ilişki daha sonra romantik bir birlikteliğe dönüştü.” dedi.

EŞİ ÖĞRENDİ, OKUL YÖNETİMİNE BİLDİRDİ

Öğrencisiyle okul dışında iletişimine devam eden Ortz, duygusal bir şekilde onunla mesajlaşmaya devam etti. Öğretmenin öğrencisiyle uygunsuz mesajlarını fark eden Ortz'un kocası durumu okul yönetimine bildirdi.

Polis, öğrencinin öğretmeninin evine eşi yokken gittiğini ve birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ettiğini de açıkladı.

Lawrence Country cezaevinde tutuklu halde bulunan Ortz, 25 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

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