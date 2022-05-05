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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen, okulu ayağa kaldırdı

Avustralya'da bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve ona uygunsuz mesajlar gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından velilerin tepki gösterdiği okul yönetiminden açıklama geldi.

Yayınlanma: 15:52 - 05 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen, okulu ayağa kaldırdı

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki Ammy isimli bir öğretmen, okulundaki bir öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.

Öğretmenin, öğrencisine uygunsuz mesajlar attığı ve kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer alırken, konunun ortaya çıkmasının ardından söz konusu okulda veliler arasında huzursuzluk yaşanmıştı.

Birçok veli okul yönetimi hakkında şikayette bulunmuş, bazıları da çocuklarını okuldan almıştı.

Bunun üzerine, okuldan yapılan açıklamada, öğretmenin okulda yalnızca ‘bir gün’ görev aldığı ve bahsi geçen öğrencinin kendi okullarında bulunmadığı aktarıldı.

Port Augusta West İlköğretim Okulu müdürü David Lawton,  iddia edilen cinsel suçun farklı bir okuldan bir öğrenciyle gerçekleştiğini vurguladı. “Bu olay, okulumuzda herhangi bir öğrenciyi ilgilendirmiyor ve okulumuzda herhangi bir çocuk için herhangi bir endişeye gerek olmadığını gösteriyor.” dedi.

Öğretmenin çocuklarla ilgili işlerde çalışmasını engelleyen kefalet koşullarına sahip olduğuna da dikkat çekildi. “Çocuğunuzun güvenliği ve refahı hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen doğrudan okuldan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.” ifadeleri kullanıldı.

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