67’sinde üniversiteyi bitirdi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege, diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pamukkale Üniversitesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri tüm heyecanı ile devam ediyor. Törenlerin ikinci gününde Eğitim Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Pamukkale Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri renkli karelere ev sahipliği yaparken, mezun öğrencilerin farklı hikayelerine de şahitlik ediyor. Bu örneklerden biri ise 67 yaşındaki Ali Rıza Ege oldu.

“ARKADAŞLARIM BANA HİÇBİR ZAMAN AMCA DEMEDİ”

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Ali Rıza Ege, “Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümü’nü de kazanmıştım fakat o dönemde okuyamamıştım. Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim-öğretim dönemi yaşadım. Eşime, hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demedi, abi dedi, çok da destek oldu” dedi.