Öğretmen baba kayıp oğlu için sokak sokak iz sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan İngilizce Öğretmen Süha Yaşar her yerde oğlunu arıyor.

Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir bankadan 23 Haziran Çarşamba günü harçlığını çeken, Kırklareli Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Selim Yaşar’dan (19) ailesi bir daha haber alamadı. Gencin akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen aile Sakarya Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri genci bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan gencin İngilizce öğretmeni babası Süha Yaşar, oğlunun harçlığını çektiği bankanın önüne gelerek burada iz sürdü. Baba Yaşar, sokak sokak gezerek önce iş yerleri önünde bulunan güvenlik kameralarından bir iz aradı. Kameralardan bir sonuca ulaşamayan baba, cadde üzerinde gördüğü gençlere de oğlunun fotoğrafını göstererek görüp görmediklerini sordu.

TELEFONLARI KAPALI

Antalya'ya 1 yıl önce taşındıklarını belirten baba Süha Yaşar, “Çok fazla bir tanıdığımız yok. Oğlum Kırklareli Üniversitesi Mütercim Tercümanlık okuyor. 23 Haziran Çarşamba günü buraya bankaya harçlığını çekmeye geliyor. Evden giderken üzerinde askılı yeşilli mavili tişörtü, sarı şort vardı ve spor ayakkabısı vardı. Kamera görüntülerine baktık, buradan geçmemiş. Son olarak WhatsApp Çarşamba günü saat 14.20'de kontrol etmiş. Telefonları kapalı. Kendisine ulaşamıyoruz” dedi.

“ÇOK PERİŞAN OLDUK”

Oğlunun bulunması isteyen Yaşar, “Çok perişan olduk. Gören duyan olursa mutlaka haber versin. Saçları 3 numara olacak şekilde kesildi. Öğrenci velilerimiz falan hepsi arıyor. Biz de emniyete giderek kayıp ilanında bulunduk. Bekliyoruz. Bulmak için çalışıyoruz. Gidecek bir yeri de yok. Tanıdığımız fazla kişi yok. Hayatından endişe ediyorum. Neredendir? Ne yapıyordur? Çok perişanız” sözlerine yer verdi.(İHA)

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