Bir genç kız, zorbalık, ve intihar! Öğretmen dizisi ilk bölümüyle dikkat çekti…

Genç bir kızın iftiraya maruz kalıp, arkadaşları tarafından dışlanması ardından intihar etmesini konu alan Öğretmen dizisi, ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. İlker Kaleli'nin başrolde yer aldığı dizi, hızlı bir başlangıç yaptı.

2018 yılında UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, yaptığı bir açıklamada, okulların çok da güvenli yerler olmadığına dikkat çekmiş ve “Öğrenciler her gün kavga dövüş, çetelere katılma baskısı, gerçek yaşamda ve çevrimiçi ortamlarda zorbalık, şiddet içeren disiplin, cinsel taciz ve silahlı şiddet dâhil çok yönlü tehlikelerle karşılaşmaktadır. Bu durum kısa dönemde çocukların eğitimini etkilerken uzun dönemde depresyona ve anksiyeteye, hatta intihara yol açabilmektedir. Şiddet, tek bir çocuğun bile öğrenmemesi gereken, belleklerden silinmeyen bir derstir” demişti…

Ve yine UNICEF’in o dönem sunduğu bir araştırma sonucuna göre dünyada 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısı, yani yaklaşık 150 milyon öğrenci, okulda ve okul çevresinde akran zorbalığına maruz kalıyor. Kızlar psikolojik zorbalığa, erkekler ise fiziksel şiddet ve tehdide maruz kalıyor. Kiminin dış görünüşü ile dalga geçiliyor, kiminin zekası, kiminin de hobileriyle… Tabii fiziksel boyutta olanlar ise çocuklarda travmalara neden oluyor.

Dünya çapında bir sorun haline gelen bu akran zorbalığı, Fox’un yeni dizisi Öğretmen’de ele alındı… Mr. Hiiragi’s Homeroom adlı dizinin uyarlaması olan Öğretmen’de, Rüya adlı sporcu bir kızın intiharının ardından yaşananları anlatıyor. Rüya profesyonel atlet… Ödüllere doymuyor. Ne var ki son yarışında doping kullandığı iddia ediliyor ve gerek sınıfında gerek okulda sözlü tacizlere maruz kalıyor. Arkadaşları tarafından hakarete ve iftiraya uğrayan Rüya, yaşananlar karşısında çaresiz kalıyor ve intihar ediyor…

İşte İlker Kaleli’nin hayat verdiği Akif Öğretmen, bu noktada devreye giriyor ve 12 A sınıfını rehin alıyor. Amacı ise çocuklara insanlık dersi vermek… Çocuklara akran zorbalığının geldiği noktayı göstermeye ve onlara iyi birer insan olmaya iten Akif Öğretmen, aslında günümüzde halen devam eden sorunlara bir nebze de olsa ışık tutmaya çalışmış.

Dizi dün akşam sosyal medyada da çarpıcı bir başlangıca imza attı. Öyle ki trend listesine başlar başlamaz ilk sıradan girdi. Üstelik olumsuz yorum neredeyse yok denecek kadar az. Hatta öğretmenler dahi twit üstüne twit dahi attı. İşte öne çıkan yorumlardan bazılar…

– Öğretmen akran zorbalığı yanında, sosyal medyanın da ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi…

– Farkındalık sorusunun cevabı olmuş dizi. Birçok insan okullarda, hayatında zorbalığa maruz kalıyor. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen insanlar yüzünden birçok insan aramızdan ayrılıyor. Değişin, kendiniz için başkaları için değişin…

– Konu olarak Türkiye standartlarının üzerinde bir yapım olan Öğretmen, bana biraz La Case de Papel dizisini andırdı. Ülke olarak farkındalığa o kadar çok ihtiyacımız var ki…

– İntihar olgusunun tek başına, birey bazında ele alınamayacağını ve dolayısıyla da intiharı aynı zamanda toplumsal bir cinayet olduğunu bize sunan yeni dizi…

Dizi, öğretmenler tarafından da beğenildi

– Bir öğretmen olarak diziyi çok beğendim. Okullarda gerçekten böyle zorbalıklara şahit oluyoruz…

– Öğretmeni psikopat gibi gösteriyor diye diziyi yargılamayın. Ben de bir öğretmenim ve dizi okullardaki şiddeti çok iyi özetlemiş.

– Diziyi aileler çocuklarıyla birlikte izlerlerse, okullarımızda nasıl bir zorbalık olduğunu daha iyi anlarlar…

– Bu hangi öğretmen acaba? Kadrolu mu? Sözleşmeli mi? Ücretli mi? Atanamamış mı? Atanmaktan umudunu kesip özelde çalışan mı? Atanamadığı için polis olan mı? Yoksa intihar eden öğretmeni mi canlandırıyor?

– Nasıl öğretmenler var görün de kıymetimizi bilin.

– Öğretmenler odasında yarının konusu belli oldu, Öğretmen dizisi…