Öğretmen hastane odasını sınıfa çevirdi

Ankara’da öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, corona virüsüne yakalanan annesi Esengül Yeşilyurt’a tedavi gördüğü hastanede refakat etmek için 10 gün önce memleketi Erzurum’a geldi. Yeşilyurt, bu süreçte hastane odasından canlı bağlanarak EBA’dan eğitimlere devam etti.

40 öğrencisine günde 6 saat der verdiğini söyleyen Yeşilyurt, “Bütün dünyayı sarsan salgın pek çok yerde yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sevdiklerimizden, öğrencilerimizden ayrı kaldık. Evlerimize kapanarak uzaktan çalışmaya başladık. Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık. Hababam Sınıfı’nda geçen Mahmut Hoca’nın bir repliği vardı. ‘Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir’ diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle de buraya gelmek zorunda kaldım. Öğrencilerimden uzak kaldım ama EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan buluyoruz dedi.

Yeşilyurt, 23 Nisan’da öğrencilerinden ayrı kalmanın da burukluğunu yaşadığını belirtti.

Dersini bitirir bitirmez annesi ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, bu zorlu dönemi sağlık çalışanları sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Yeşilyurt, “Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)