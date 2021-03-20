Öğretmendi bıraktı gerçek kuzularına döndü

Besicilerin İlkbaharın gelişiyle koyunların kuzu doğumlarının ardından, henüz yeme alışkanlığı edinemedikleri için ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı duygusal görüntülere sahne oluyor.

Koku ve ses sayesinde kısa sürede annelerine ulaşan kuzular, kana kana süt emiyor. Kayseri’de küçükbaş hayvan potansiyeli 96 bin baş koyuna ulaşan Pınarbaşı ilçesinde de baharın gelişi ile koyunlar yavrulamaya başlamış.



10 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI

İşletmesinde koyunlarının kuzulamasıyla büyük sevinç yaşayan Gökhan Vurdem, 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra hayvancılığı çok sevdiği için istifa ederek baba ocağına döndüğünü söyledi.

Modern sistemler kullanarak bilinçli bir şekilde yetiştiricilik yapmaya çalıştığını anlatan Vurdem, hayvancılığın zor olduğu kadar güzel yanlarının da olduğunu dile getirdi.

Vurdem, “Anne ve yavrusunun ayrı yerlerde tutulmasının, kuzunun gelişimine, koyunun ise dinlenmesine katkı sunduğunu, bu uygulamanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtti. Koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğuna değinerek “Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz” dedi.



İHA