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Oğuz Haksever bu defa da rejiye tepki gösterirken yakalandı
Oğuz Haksever bu defa da rejiye tepki gösterirken yakalandı
NTV spikeri Oğuz Haksever, öğle bülteninde ekrana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin ardından rejiye yaptığı hareket ekranlara yansıdı.
Yaşam 2 Temmuz 2019 - 14:52

“Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözleri ile gündem olan NTV spikeri Oğuz Haksever’in bu kez rejiye tepki gösterirken ekran başındakilere yakalandı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Mayıs ayında NTV’nin dün öğle bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada sunucu Oğuz Haksever’in sesi canlı yayına yansımıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in, Cumhurbaşkanı’nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatılmıştı.

 

Son güncelleme: 14:53 - 02.07.2019