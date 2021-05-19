Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

“Bas Bas Paraları Leyla’ya” ve “Çekirge” şarkısıyla geniş hayran kitlesine ulaşan 53 yaşındaki sanatçının yeni albüm hazırlığında olduğu belirtildi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak sardı. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı.

1989 yılında “Duydun mu? – Bi Denem” adında, ilk albümünü yayınlandı ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırdı. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak’la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı.

1993′ te ‘Çarşı Çakalı’, 1994' te ‘Vurgunum Sana’, 1995 yılında ‘Zilli Dilek’, 1996 yılında ‘Nazlı’mı Beklerim’, 1997 yılında ‘Keriman’ gibi albümlere imza attı.

1999 yılında ‘Usta’ albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça ‘Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında ‘Gördün mü?’ albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. ‘Çekirge ve Gördün mü?’ gibi hit şarkılara imza attı.

Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude’yle ‘Uğur Böceğim’ şarkısını düet yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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