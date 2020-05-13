Ökse otu Avrupa'da epilepsi, infertilite, hipertansiyon ve artrit tedavisinde yüzyıllardır tıbbi olarak kullanılmaktadır. Ökse otu ve taneleri; tanen, urson, inosit, viskotoksin, sapotoksin ve glikozit gibi maddeler içerir. Halk arasında gevele, güvelek, gövelek, çekem ve purç gibi farklı isimlerle de anılan ökse otu nedir? Ökse otunun sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Burç ağacı, gökçe ağacı veya çekem gibi isimlerle de bilinen ökse otu, çoğunlukla Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna ve Türkistan’da yetişir. Anti- kanser özellikleri ile bilinen ökse otu ayrıca, diyabeti önler, solunum rahatsızlıklarını ve sinir sistemini yatıştırır, kan basıncını düşürür. Şimdi, ökse otu nedir? Ökse otunun sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin daha yakından öğrenelim.

ÖKSE OTU NEDİR?

Bilimsel olarak adı Viscum alba loranthaceae olan ökse otu, çam, meşe, huş ağacı ve elma gibi çok çeşitli konak ağaçlarda yetişen hemiparaziter (asalak) bir bitkidir. Hemiparaziter terimi, ökse otu bitkisinin fotosentezi bağımsız olarak gerçekleştirdiğini, ancak konakçıdan su ve mineraller aldığını belirtmek için kullanılır.

Beyaz-şeffaf renkte, yapışkan ve yumuşak meyveleri potansiyel olarak toksiktir ve kullanılmaz. Ökse otu, genel olarak ilkbahar ve sonbaharın ilk aylarında toplanır.

ÖKSE OTUNUN BAŞLICA FAYDALARI

– Kan basıncını düşürür.

– Sinir sistemini güçlendirir.

– Yüksek tansiyon ile ilgili baş ağrılarını hafifletir.

– Depresyon ve stres gibi sorunlara iyi gelir.

– Son zamanlarda yapılan bazı kanser araştırmalarında ökseotunun tümör oluşumunu engellediği saptanmıştır.

– Regl ağrılarını hafifletir.

– Menopoz döneminde yaşanan çeşitli sorunların hafifletilmesine yardımcı olur.

– İçeriğinde bulunan anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

– Özellikle astım hastalarının tüketmesi tavsiye edilir.

– Ökse otu çayı kuru öksürüğün tedavisinde etkilidir.

– Uyku problemlerine karşı etkilidir.

– Ödem attırır.

– Kan şekerini dengeler.

– İshale iyi gelir.

– Bağışıklığı güçlendirir.

– İltihaplanmayı giderir.

– Diyabeti önler.