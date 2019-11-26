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Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu
Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Gemlik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsü buldu. Polis, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşam 26 Kasım 2019 - 14:32

Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, sabah okula geldiklerinde, okulun bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsüyle karşılaşıp, durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kesici bir aletle boğazı kesildiği belirlenen köpek, görevliler tarafından okuldan alındı.

Polis ekipleri, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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