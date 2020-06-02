Okula dönme zamanı geldiyse artık bir sürü ekipmanın alınması gerekir. Ayakkabı, okul üniforması, defter, kitap derken sıra çanta seçimine geldiğinde biraz zorlayıcı olabilir. Çanta tercihinde ise en önemlisi stil ve işlevsellik arasındaki dengeyi iyi yakalamaktır. Peki, okul çantası nasıl olmalı? Okul çantasında neler bulunmalı?

Çocukların okul çantasını seçerken görselliğinden çok her türlü eşyanın çantasına rahatlıkla girmesine dikkat etmeniz gerekir. Çantanın çocuğunuza uygun olup olmadığı da oldukça önemli kayışlarla çocuğunuzun bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantalar ağırlığı bel kısmından yukarı çeker ve çocuğunuzun daha rahat kullanmasına yardımcı olabilir. Ancak çocuğunuz çanta taşımakta zorlanıyor ise tekerlekli çantalar onu bu sorundan kurtarabilir. Çocuğunuz için uygun çantayı aldıktan sonra içinde neler konması gerekir? İşte okul çantasında bulunması gerekenler…

OKUL ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

DEFTER VE KİTAPLAR

Kalın olamayan defterler ya da iki taraflı kullanabileceğiniz defterler koyarak çantanızı hafifletebilirsiniz. Kitaplarınızı da koyduğunuz çantanıza bir küçük not defteri ilave ederek küçük notlar alabilirsiniz.

KALEMLİK

Kalemliğinizin içerisinde kalem, silgi ve kalem traş bulundurmanız gerekebilir. Ayrıca yedek kalem koymak ihtiyacınız olduğunda kullanmanıza yardımcı olabilir.

KURU VE ISLAK MENDİL

Kuru ve ıslak mendiller yanınızda mutlaka bulunmalıdır çünkü kişisel bakım büyük önem taşır.

DERS PROGRAMI

İlkokul ve lise dönemlerinde ders programınız çantanızda bulunmalıdır. Böylelikle fazladan ağırlık taşımanıza engel olur.

ATIŞTIRMALIKLAR

Yalnızca ilkokul ve ortaokul öneminde kullanılan beslenme çantasına sağlıklı yiyecekler koyabilirsiniz. Ev yapımı poğaçalar, sandvich, kek, meyve suyu ve su bulundurarak acıktığınızda ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.