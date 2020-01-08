Okul temizliği için neler yapmalıyız?

Okul temizliği sağlıklı bir ortam için çok önemli ve özen gösterilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Kalabalık bir ortam olduğundan dolayı okulların hijyen konusunda titiz davranması ve ihmal edilmeden düzenli olarak hijyeninin sağlanması gerekir. Peki veliler okul temizliği için neler yapabilir?

Sayı olarak birçok kişinin bulunduğu bu ortamda bakteriler hızla üreyebilir ve pek çok öğrencinin hayatının riske atabilecek hastalıklar ortaya çıkabilir. Temizlikle ilgili önemli bir konuda taviz vermek okul ortamında bulunan herkesin sağlığını riske atmak anlamına gelebilir. Okullarda hijyenle ilgili denetlemeler ve incelemeler muhakkak sıkı kontrollerden geçirilmelidir. Ancak bu konuda iş yalnızca temizlik görevlilerine değil okulda öğrenim gören tüm öğrenciler de düşmektedir.

Okulu temiz tutmak yalnızca hademenin işi değildir. Okulu temiz tutmaya yardımcı olarak okulunuzun görünümünden memnun olup çevresine değer veren değerli bir birey olabilirsiniz. Küçük adımlar atarak sizde okulunuzu temiz tutmaya yardımcı olabilirsiniz.

İşte okulunuzun daha sağlıklı bir ortam olması için yapmanız gerekenler;

OKUL BİNASINA GİRMEDEN ÖNCE AYAKLARINIZI PASPASA SİLİN

Ayakkabılarınızın altına yapışan kir, toz ve çamuru binaya girmeden paspasa silebilirsiniz. Bu küçük adım okulunuzun daha temiz görünmesine yardımcı olur.

ÇÖPLERİ ÇÖP KOVASINA AT

Cebinden düşürdüğün veya elinde bulundurduğun çöpü mutlaka çöp kovasına at. Küçük bir parçayı bile yere atmak zamanla birikerek dağınık ve kirli bir görünüm verir. Yerde bir başkasının çöpünü gördüğünde bir peçete yardımı ile alarak çöp kovasına atın. Böylelikle ellerinizi kirletmez aynı zaman da örnek bir davranış sergilemiş olursunuz.

ÖĞLE YEMEĞİ SONRASI MASANI TEMİZ BIRAK

Masanızda yemek yedikten sonra etrafta oluşan peçeteler. Yiyecek kırıntıları ve içecek kutularını masada bırakmayın. Masadan ayrılırken sandalyenizi itin ve yere bir şey düşürmediğinizden emin olmak için tekrar kontrol edin.