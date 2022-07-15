Okulun zemininde timsah kalıntısı bulundu

Galler'de yapılan bir kazıda timsah kalıntısı bulunması şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Galler’in Rhondda şehrinde bulunan bir okulun zemini, restorasyon çalışması nedeniyle kazıldı. Kazı sırasında sınıfın zeminine gömülmüş bir timsah kalıntısı bulundu.



Timsahın oraya nasıl gömüldüğü tartışma yaratırken, timsahın kalıntısının bulunduğu Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringalt İlkokulu’nun müdürü Dr Neil Pike, uzun yıllardır okulda öğretmen ve velilerin bir timsah gömüldüğü dedikoduları duyduklarını ama Perşembe günü kazıda timsah kalıntısını görünceye kadar bu söylemleri ciddiye almadıklarını söyledi.

İddiaya göre, I. Dünya Savaşı yıllarında bir asker, timsahı sergilemek için okula getirdi. Bir süre sergilenen timsah okul zeminine gömüldü. Askerin, timsahı sergilemek için neden Galler'deki bu okulu seçtiği bilinmiyor.

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