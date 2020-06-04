Çocuğunuz doğdu, yürüdü derken bir bakmışsınız artık okul hayatına başlamanın zamanı gelir çatar. Okul zili çaldığında artık eğitim ve öğretim hayatına ilk adımın başlangıcı olan birinci sınıfın ilk dönemi başlar ve çocuğunuz başlarda derslere konsantre olma ve okuma yazmada güçlük gibi sorunlarla karşılaşabilir. Peki, Okuma yazma en kolay nasıl öğrenilir?

Çocukların vazgeçilmezi oyunlar onların dünyayı keşfetmelerini, öğrenmelerini ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlar. Okul dönemi başladığında artık çocuğunuzun büyüdüğünü düşünseniz de çocuğunuz için hala oyunun önem büyüktür. Çocuğunuza ‘'Sen artık büyüdün, okula gidiyorsun'' gibi cümleler kurarak oyun oynamasını yasaklamak veya engellemeye çalışmak doğru bir davranış olmayacaktır.

Okul öncesi eğitim çocuklarınızın harflerle ve sayılarla daha erken tanışmasını ve okuma yazmayı daha kolay öğrenmesini sağlayabilir. Aynı zaman da çocuğunuza oyun vasıtasıyla gelişimine destek olabilir ve öğrenme konusunda daha çabuk kavramasını ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Okula yeni başlayan çocuğunuza oyun eşliğinde okuma yazma öğretebilir ve daha çok akılda kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Peki çocuğunuzun okuma yazmayı kavramasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte en kolay okuma yazma öğretme yöntemleri…

OKUMA YAZMA NASIL HIZLI ÖĞRENİLİR?

– Okuma yazmaya başlamak için öncelikle harfleri bilmemiz gerekir. İlk olarak çocuğun harfleri öğrenmesini sağlayarak okuma yazmaya geçiş yapabilirsiniz.

– Çocuğunuza alfabeyi öğretebileceğiniz oyuncaklar alarak onun harfleri tanımasına yardımcı olabilirsiniz.

– Öğrendiğiniz harfleri gazete veya dergilerden alarak kesme yapıştırma yarışması yapabilirsiniz.

– Renkli kartonlara öğrendiği harfleri yazın ve karıştırın. Ardından içinden seçmesini ve seçtiği harfle ilgili kelime oluşturmasını sağlayabilirsiniz.