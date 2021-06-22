Okur yazar olmanın heyecanı

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, kadın sosyal yaşam merkezlerinde 6 ayda 170 kadına verilen okuryazarlık kursu sona erdi. Başıbüyük, Gülsuyu ve Fındıklı sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören 45 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Kılıç, birim müdürleri ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Eğitimlere katılan kursiyer Gülseren Abay, “Vallahi her şeyden önce Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Yani bir şeyler öğrendik. Yazmayı öğrendik. Kendime bir şeyler kattığım için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Okuryazarlık kursunda eğitimini tamamlayan bir diğer kursiyer Yüksel Karadeniz ise, “Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim. Öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok desteği var” sözlerini aktardı.(İHA)