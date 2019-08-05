Öldürülen arkeoloğun hayalini gerçekleştirecekler

Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti Kazıları alan sorumlusu, sanat tarihçisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapan sanat tarihçi Sinan Sertel, 18 Mayıs’ta, Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Sadık Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Sadık Poyraz olay yerinden kaçarken, çevredekiler ağır yaralanan Sinan Sertel için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Sinan Sertel’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçtığı Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’nde yakalanan Sadık Poyraz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SİNAN SERTEL ADINA KİTAPLIK

Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Uçkan, Olimpos kazılarında 7 yıl görev yapan Sinan Sertel’in anısına kazı evinde kitaplık oluşturdu. Kitaplık için iki önemli bağışçının destek verdiğini belirten Prof. Dr. Uçkan, “Bunlardan biri Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek. Kendi koleksiyonundaki 200 Bizans eserini -ki bunların içinde orijinal basımlar da var- bağışladı. Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) ise bugüne kadar yayımladığı tüm kitap ve dergilerden birer örnek bağışladı. Yaklaşık 1 ay önce oluşturmaya başladığımız Sinan Sertel Kütüphanesi’nde şu ana kadar 400 kitap oldu” diye konuştu.

KAYBETTİĞİ BABASI İÇİN AFRİKA’DA BİR SU KUYUSU AÇTIRMAK İSTEMİŞ

Arkeolog Sinan Sertel’in ailesiyle sürekli temas halinde olduklarını da belirten Prof. Dr. Uçkan, “Ailesinden öğrendiğimize göre Sinan, babasını kaybettikten sonra onun adına Afrika’da bir su kuyusu açtırmak istemiş. Biz de hocaları ve arkadaşlarıyla bu bilgiyi paylaştık. Bir fon oluşturulacak. Para ailede toplanacak ve Sinan’ın babası için düşündüğü su kuyusu kendi adına açtırılacak” dedi.

‘SİNAN’IN ÖLÜMÜ BİZE ÇOK DOKUNDU’

Sinan Sertel’in Olimpos ile ilgili yarım kalan doktora tezinin ise tamamlanarak basımını yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. Uçkan, “Kendisine kısmet olmadı. Onun adına biz yapacağız” dedi. Gelecek yıl memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Sinan Sertel adını bir sempozyum düzenlemeyi de düşündüklerini ifade eden Prof. Dr. Uçkan, “Sinan Anadolu Üniversitesi’nde Safranbolu kent dokusu ile ilgili bitirme tezi hazırlamıştı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapıyordu. Sinan çok çalışkan bir arkeologdu. Onun unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Genç bir insandı. Çok acı bir olay. Ölüm şekli çok kötü. Bize çok dokundu. Olimpos’ta çok emeği vardı. Yaz, kış burada kalıyordu. Sinan bizim için bir arkeoloji şehidi. Unutturulmaması gerekiyor.”

ABLA NURCAN DOĞAN: HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Sinan Sertel’in ablası Nurcan Doğan ise kardeşinin çevresiyle barışık, işine özen gösteren bir insan olduğunu söyledi. Babası İsmet Sertel’in 2014 yılında vefat ettiğini belirten Nurcan Doğan, “Sinan babam adına Afrika’da bir su kuyusu açtırmak istiyordu. Çok istemesine rağmen yapamadı. Biz de durumu arkadaşlarıyla paylaştık. Onların desteğiyle Afrika’da bu hayalini gerçekleştireceğiz. Bir kuyunun maliyeti 15- 20 bin lira civarındaymış. Bu parayı topladığımızda hayalini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

DHA