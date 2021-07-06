Öldürülen çevreci çift anısına orman oluşturuluyor

Finike’de Kızılcık Yaylası’nda bir dağ evinde yaşayan Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), 9 Mayıs 2017’de evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elmalı Cezaevi’nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Ali Yamuç’un, 20 Eylül 2017’de intihar ettiği açıklandı. Yamuç’un intiharı hem aile hem de olayı yakından takip eden çevreciler tarafından şüpheli bulundu.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava sürecinde, Ali Yamuç’un olaydan bir hafta sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Büyüknohutçu çiftinin kızları ve yakınları ile doğaseverler, cinayetin ardında bir azmettirici olduğu iddiasıyla bu yönde hukuki mücadeleye devam ediyor.





GAZİANTEP’TE ORMAN OLUŞTURULACAK

İki yıl önce Muratpaşa Belediyesi’nin annesi ve babası adına bir park açtığını belirten Emine Büyüknohutçu, TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep’in Kızılin bölgesindeki kurak bir alanda ağaçlandırma kampanyası başlatıldığını söyledi.

Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çifti adını taşıyacak orman için başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenlerin bir fidan için 10 TL bağışta bulunabileceğini belirten Büyüknohutçu, “Bir ay boyunca bağış toplama kampanyası devam edecek ve 20 bin TL’ye ulaşıldığında ağaçlandırma başlatılacak” dedi.

“SENİN DE BİR AĞACIN OLSUN İSTER MİSİN?”

Kızılin’in en acil ağaçlandırılması gereken bölge olduğu için seçildiğini belirten Emine Büyüknohutçu, projenin bir yıl süreceğini, hedeflerinin önümüzdeki yıl ölüm yıl dönümünde ormanlaştırma çalışmasını tamamlamak olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan da duyurulan kampanyada, “Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu Ormanı’nda senin de bir ağacın olsun ister misin? Gel sen de doğaya gönlünü ver yakılan yıkılanlara inat, yeni ağaçlar dikelim” çağrısı yapıldı.

AZMETTİRİCİ İDDİASIYLA İLGİLİ KAMPANYA

Bu arada çiftin 3 kızı tarafından, imza platformu change.org aracılığıyla, cinayette azmettirici bir kişi olduğu iddiasıyla açılan imza kampanyasındaki sayı da 50 bine yaklaştı.

Adalet arayışında aldığı tehditlere rağmen hiçbir zaman pes etmediğini ve asla etmeyeceğini belirten Emine Büyüknohutçu, ‘kiralık katil’ olarak nitelendirdiği Ali Yamuç’un ifadeleri ve yazdığı mektuplarda azmettirici olarak bir mermer ocağı firması sahibini açıkça belirttiğine işaret etti.

Olayla ilgili soruşturmanın yenilenmediğini ve azmettiriciler yönünden takipsizlik kararı verildiğini açıklayan Büyüknohutçu, şunları söyledi: “Bu karara da avukatımız aracılığıyla itiraz edildi. Bu itirazımızın onanmasını ve azmettiricinin de ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Cinayetlerin üstünün baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü, arkasında kimler olduğunun ortaya çıkarılmadığı inancını taşımaktayız. Bu nedenle soruşturmanın yeniden açılması ve derinleştirilmesi gerekmektedir.” (DHA)