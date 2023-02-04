Ölen solcu siyasetçiyi dik gömdüler
Kolombiya’da suikast sonucu hayatını kaybeden bir belediye başkan adayının tabutunun “solcu fikirlerinin devamı” için dik bir şekilde gömülmesi tartışma yarattı.
Kolombiya'da suikasta kurban giden Mogotes bölgesinin belediye başkan adayı Luis Vásquez'in tabutu dik bir şekilde gömüldü.
52 yaşındaki solcu aday, hafta başında silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Yakınları, solcu fikirlerinin devam etmesi amacıyla Vásquez'i açtıkları kuyuya dik şekilde gömdü. Destekçileri bu sayede Vásquez'in fikirlerinin “daima ayakta olacağını” söyledi.
Yerel bir iş insanı olan Vásquez'in öldürülmesin ardından katiller hâlâ bulunamazken, eşinin isteğiyle solcu siyasetçinin tabutun dik şekilde gömülmesi bazı itirazlara yol açtı. Eşi Marlene Figueroa ise, Vásquez'in fikirlerinin devam etmesi için bunu vasiyet olarak ölmeden önce istediğini kaydetti.
Cenazenin kiliseden kaldırılmaması da tartışma yarattı.